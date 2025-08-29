Pretresljivi prizori na Obali: razmere so apokaliptične (FOTO, VIDEO)

Kot smo poročali že dopoldan, je jugozahod Slovenije zajelo silovito neurje, ki je v kratkem času prineslo na ulice, ceste in domove pravo razdejanje. Vremenoslovci so opozarjali, da bo Obala danes na udaru, a marsikje razmere presegajo pričakovanja. Fotografije, ki smo jih prejeli od bralcev in tudi tiste, ki krožijo po spletu, nazorno kažejo, kako je voda ohromila življenje lokalnih prebivalcev.

Na posnetkih je jasno videti razmočen teren, blatne ceste, zasute s kamenjem, poplavljene dovoze in notranje prostore. Tam, kjer je bil še zjutraj normalen promet, zdaj divjajo hudourniki. Eden od njih je celo zalil železniške tire, avtomobili so obstali v vodi, številne ceste so povsem zaprte. Slike prikazujejo razsežnost katastrofe – prizori, ki jih krajani ne pomnijo.

Zaprte ceste in opozorila oblasti

Policija je sporočila, da so številne povezave neprevozne: zaprte so ceste Rižana–Bivje, Prade–Pobegi in Osp, kjer je potok zalil vozišče. Plazovi so zasuli odseke proti Dekanom, Vanganelu in Marezigam, popolnoma zaprta je tudi regionalna cesta v Cepkih. Voznikom svetujejo, naj se na pot sploh ne odpravljajo.

Potok. FOTO: Krajevna Skupnost Sv. Anton

Zaprta cesta skozi Kozino. Krožišče v trgovskem centru poplavljeno. FOTO: Bralec Gaj

Tudi železniški promet med Rižano in Koprom je ohromljen. Po podatkih Slovenskih železnic je hudourniška voda poškodovala tir v dolžini približno 15 metrov, zaradi česar je proga na tem delu nevozna. Na odhod s koprske postaje čaka 14 tovornih vlakov, na prihod pa 11. Potniki so preusmerjeni na avtobuse, za katere je SŽ organizirala nadomestne prevoze, tudi s kombijem za kolesa. Sanacija je v teku, ekipe delajo neprekinjeno, promet pa bi lahko ponovno stekel šele jutri, če bodo to dopuščale vremenske razmere.

Mestna občina Koper medtem občane poziva, naj ostanejo doma in vozila umaknejo iz nižje ležečih predelov, kjer jih lahko zalije voda. Odprli so parkirne hiše Belveder in Sonce, kjer je parkiranje do sobote opoldne brezplačno.

Lastniki čolnov v semedelskem Mandraču, kjer se Badaševica izliva v morje, čistijo naplavine in upajo, da ne bo več dežja. FOTO: Bralec Gaj

Badaševica. FOTO: Portal Morjeplovec Facebook

Pod vodo v Dekanih je bila tamkajšnja trgovina dvorana in bar. FOTO: Krajevna Skupnost Dekani

Razdejanje tudi v notranjosti

Najhuje ni le ob morju. V Brkinih, Postojni, Logatcu in Ljubljani se v pasu obnavljajo nevihte z močnimi in dolgotrajnimi nalivi. Meteorna voda poplavlja objekte in ceste, hudourniški vodotoki naraščajo. Regijski štab civilne zaščite za primorsko-notranjsko regijo poroča o poplavljenih cestah in plazu v Hruševju, ki je zaprl dostop do vasi Sajevče in Rakulik. Tri hiše so odrezane, a po do zdaj znanih podatkih ljudi ni ogroženih.

V Košani je meteorna voda zalila osnovno šolo, a so po zagotovilih civilne zaščite sanacijo že izvedli. V naselju Hrašče pri Postojni je voda zalila več objektov, v Divači pa je meteorna voda poplavila gospodarsko cono. V Kozini je bila vožnja nekaj časa onemogočena, saj je meteorna voda zalila del cestišča.

Potok. FOTO: Krajevna Skupnost Sv. Anton

Prizori z Obale. FOTO: Mok

Prizori z Obale. FOTO: Mok

Tudi prestolnica je občutila silovit udar narave. V Ljubljani večjih posledic po navedbah civilne zaščite ni, tekmovanja svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu pa so kljub vsemu uspeli izpeljati.

Voda spodjedla tire, poplavljene hiše in dvorišča

V kraju Potok pri Kopru je voda povzročila hude poškodbe na cestišču in uničila številne dovoze ter dvorišča. Voda je zalila tudi cesto med Orehkom in Hruševjem pri Korotanu. Posledice neurja so vidne praktično povsod – od urbanih središč do manjših vasi.

Prizori z Obale. FOTO: Mok

Prizori z Obale. FOTO: Mok

Cesta med Koprom in Črnim Kalom. FOTO: Bralec

Gasilska brigada Koper je do 10. ure zabeležila okoli 70 dogodkov, povezanih z neurjem, število intervencij pa narašča. Ljudem sporočajo, da življenjska ogroženost za zdaj ni potrjena, a prosijo za strpnost in upoštevanje navodil pristojnih služb.

Kaj pravijo vremenoslovci?

Agencija za okolje opozarja, da hudourniški vodotoki še lahko hitro narastejo. Reki Dragonja in Badaševica sicer počasi upadata, a nevarnost zastajanja padavinske vode in novih poplav ostaja. V prihodnjih urah bodo hudourniški vodotoki in manjše reke še hitro naraščali, zvečer in ponoči pa se bodo pretoki povečali tudi v vzhodni Sloveniji.

Prizori z Obale. FOTO: Mok

Dekani. FOTO: Bralec

Poplavljene tirnice. FOTO: Grem Z Vlakom Facebook

V soboto lahko ob krajevnih plohah in posameznih nevihtah znova pride do porasta hudourniških vodotokov, v nedeljo pa se bodo razmere vendarle umirile.

Drama tudi pri sosedih

Na Hrvaškem so meteorologi izdali rdeče opozorilo za severni in srednji Jadran, kjer že beležijo rekordne padavine. V Bujah je padlo kar 172 litrov dežja na kvadratni meter – večkratnik mesečnega povprečja. Obilne padavine napovedujejo tudi za Dalmacijo, kjer grozijo hudourniške poplave in zastajanje vode v mestih.

Slovenija je danes priča prizorom, ki jih lahko brez pretiravanja označimo kot apokaliptične. Voda je poplavila ceste, dvorišča, šole in proge, plazovi so odrezali vasi, železniški promet stoji. Čeprav službe delajo neprekinjeno, razmere ostajajo dramatične – narava je pokazala, da ima vedno zadnjo besedo.

Kozina. FOTO: Mateja Jazbinšek Neurje.si

Dragonja. FOTO: Okolje Piran