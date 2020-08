Pretresljivi posnetki posledic neurja: mnogi ostali brez strehe nad glavo (FOTO)

Največ težav je vreme povzročilo v občinah Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Cirkulane, Črna na Koroškem, Dobje, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dravograd, Duplek, Gorenja vas - Poljane, Gorišnica, Gorje, Idrija, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kanal, Kobarid, Kranjska Gora, Laško, Litija, Logatec, Loška Dolina, Loški Potok, Majšperk, Makole, Markovci, Mirna, Mozirje, Murska Sobota, Ormož, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radlje pob Dravi, Radovljica, Razkrižje, Ribnica, Rogaška Slatina, Rogaševci, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Sodražica, Središče ob Dravi, Starše, Sveti Tomaž, Šempeter - Vrtojba, Šentjernej, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno pri Litiji, Tolmin, Trebnje, Tržič, Videm, Zavrč, Železniki in Žetale.

Padavine, ki so se v nedeljo čez dan razvile v krajevna lokalna neurja z močnejšim vetrom ter s točo, so zajele dobršen del države. Po do zdaj zbranih podatkih regijskih centrov za obveščanje so zabeležili 351 dogodkov, povezanih z neurjem. Največ težav so povzročali močni sunki vetra, poroča uprava za zaščito in reševanje.Sunki vetra so odkrivali strehe, podirali drevesa, dimnike, nadstreške, reklamne panoje in telekomunikacijske in elektro drogove.Gasilci 166 poklicnih in prostovoljnih enote so imeli največ dela z odstranjevanjem podrtih dreves, s prekrivanjem objektov, črpanjem meteornih vod iz različnih objektov, postavljanjem protipoplavnih vreč in z gašenjem požara.V občini Gorišnica je razkrilo 20 streh na stanovanjskih objektih in dve na gospodarskih poslopjih in podrlo tri drevesa.V občini Markovci je odkrilo 43 streh na stanovanjskih objektih in štiri na gospodarskih poslopjih. V Ormožu je razkrilo 41 streh na stanovanjskih objektih in eno na gospodarskem poslopju, streho osnovne šole in podrlo 54 dreves ter dva elektro droga ter onesnažilo 270 metrov cest.Na območju občine Podlehnik je v silovitem neurju razkrilo pet streh na stanovanjskih objektih in podrlo dve drevesi.Hudo je bilo tudi v občini Sevnica, kjer je močno neurje z vetrom in s točo poškodovalo 83 stanovanjskih in gospodarskih objektov ter podrlo več dreves.V Žetalah je veter odkril devet stanovanjskih objektov in šest gospodarskih, podrl 24 dreves ter onesnažil 100 metrov ceste.Večji obseg so imeli tudi v občini Šmarje pri Jelšah, kjer je neurje z močnim vetrom povzročilo večjo materialno škodo na objektih in v naravnem okolju. Prizaneslo ni niti pokopališču Kristan Vrh. Nastala je velika gmotna škoda, saj je poškodovalo vežico in podrlo približno 40 spomenikov.