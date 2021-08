Zaskrbljujoče napovedi: to nas čaka že konec tega tedna

Projekcija. FOTO: IJS

Institut Jožef Stefan (IJS), ki pripravlja modele razvoja epidemije, je objavil novo napoved. Po njihovih izračunih bo Slovenija rdečo fazo na evropskem semaforju ukrepov dosegla predvidoma v petek. Temnordečo fazo napovedujejo za sredino septembra.Ob trenutnih trendih bomo v Sloveniji rdečo fazo evropskega semaforja dosegli v petek, napovedujejo na Institutu Jožef Stefan. »Če bomo tako nadaljevali, bomo jeseni presegli drugi val epidemije v bolnišnicah,« opozarjajo. Za prehod v rdečo fazo po evropskem semaforju mora 14-dnevna pojavnost koronavirusa na 100.000 prebivalcev v neki državi znašati več kot 200. Danes v Sloveniji pojavnost znaša 178.Ob tem napovedujejo, da bo četrti val zaradi velike kužnosti različice delta predvidoma tako obsežen, da se bo do pomladi okužil bolj ali manj vsak necepljeni. »Da četrti val ne bo preveč narasel, predvsem pa, da ne bo premočno obremenil bolnišnic, bi bilo potrebno, da se vsaj vsi starejši od 40 let čim prej cepijo in s tem zaščitijo pred hujšim potekom bolezni,« pozivajo na IJS.Zaželena precepljenost odrasle populacije je nad 90 odstotki. Po podatkih vlade je trenutno z vsemi odmerki cepljenih 50 odstotkov starejših od 18 let.