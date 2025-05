Pretresljiva zgodba z Goričkega! Dvoletnik padel v greznico, starši na sodišču

Silvo Prešeren in Andreja Horvat iz Dolnjih Slavečev na Goričkem sta na sodišču obžalovala nezgodo, po kateri je njun otrok, takrat mlad le dve leti, 7. marca lani padel v fekalno jamo. Iz greznice so kratkohlačnika rešili sosedje, zaradi poškodb je še vedno v oskrbi v varstvenem zavodu v Dornavi pri Ptuju. Sodnica Natalija Goldinskij Husar je včeraj na predobravnavnem naroku soboške sodne palače sledila predlogu Manule Frumen, tukajšnje višje državne tožilke, da se Silvu Prešernu in Andreji Horvat izreče opostilna sodba zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Franc in Matej...