Pretresljiva zgodba migranta, ki je iz Bosne prišel v Slovenijo: Ves sem v modricah

»Moje telo je vso v modricah«



PU Novo mesto: Doslej nismo zaznali primerov nehumanega ravnanja

Evropske institucije obravnavajo številne primere, ko so bili begunci tarča nasilnega ravnanja obmejnih organov. Med državami, ki naj bi okrutno ravnale z nelegalnimi prebežniki, je tudi Hrvaška, ki je bila v zadnjih letih deležna številnih obtožb uglednih medijev in mednarodnih humanitarnih organizacij, da izvaja nasilje nad prebežniki, ki je vključevalo nezakonito zavračanje migrantov, odvzem denarja, mobilnih telefonov, oblek in obutve ter tudi pretepanje ljudi.

Na facebook strani Tukaj smo, kjer na pobudo begunske skupnosti v Sloveniji delijo zgodbe migrantov, ki so se za krajši ali daljši čas ustavili Sloveniji, se je te dni znašla tudi zgodba Maročana, ki je iz Bosne že nekajkrat poskušal priti do Slovenije, a so ga hrvaški ali slovenski policisti vedno vrnili, včasih pa so, kot piše Maročan, policisti svoje dejanje pospremili z brutalnim nasiljem.Maročan, ki se je podpisal z X, pravi, da je mnogokrat poskušal priti do Slovenije, a ga je hrvaška policija vedno vrnila, nekajkrat pa ga je ujela in vrnila tudi policija iz Slovenije. Pred nekaj dnevi je znova odšel na pot, toda »slovenska policija me je ujela blizu Novega mesta in me brutalno pretepla kot še nihče poprej. Obravnavali so me res slabo.«Bilo je takole, pravi: »Hodil sem po majhni cesti blizu Nove mesta, želel sem priti do Ljubljane, da bi tam zaprosil za azil. Nenadoma pa sta se pred mano pojavila dva policaja in mi ukazala: 'Stop!' Ustavil sem se in se vlegel na tla. Potem sta me kar začela brcati in pretepati. Res nisem pričakoval takšnega nasilja iz njune strani. Potem sta me odpeljala na policijsko postajo. Pripeljala sta še sirijskega prevajalca. Predme so položili tri različne dokumente in mi veleli, naj jih podpišem. Rekel sem jim, da ne bom podpisal, da hočem azil. Policist mi je rekel, da ni problema, in se podpisal namesto mene. Zahteval sem odvetnika. Smejali so se mi in me vprašali, če imam denar za odvetnika. Rekel sem jim, da ne. 'Brez denarja ni odvetnika,' so se mi posmehovali še naprej. Potem sem jih prosil, če lahko pokličem svojo punco. Pred dvema letoma sem v Bosni spoznal punco iz Slovenije in želiva se poročiti, ko bo to možno. Odvrnili so, da jo bom lahko poklical, ko se bom vrnil v Bosno. Niso mi je dovolili kontaktirati. Tako okrutni so bili. Opozoril sem jih, da je to, kar počnejo, ilegalno. “Fu** you!” so mi zabrusili nazaj. Nato so me odpeljali v neko majhno sobico in me pustili v njej čez noč. Zjutraj so me odpeljali na hrvaško mejo in me predali hrvaški policiji. Ob tem so mi zabičali, da moram hrvaškim policajem povedati, da nočem azila v Sloveniji in da se hočem vrniti v Maroko. Če ne bom storil tega, me bodo odpeljali v hribe in me pustili divjim živalim.«Maročan trdi, da so mu policisti dali v podpis tri papirje. »Ne vem, kaj je bilo na teh papirjih, le za enega vem, da je na njem pisalo 800 evrov kazni. Toda hrvaška policija mi je odvzela te papirje, tako da jih nimam več. Želel sem jih izročiti kaki organizaciji, ki se bori za človekove pravice. Logično je, da so mi jih vzeli. Zdaj nimam nobenega dokaza več, da sem bil ilegalno vrnjen v Bosno. Tako delajo. Zdaj sem spet v Bosni. Moje telo je vso v modricah.«Na PU Novo mesto smo naslovili vprašanja o domnevnem napadu njihovih zaposlenih na migranta. Predstavnik za stike z javnostjo nam je odgovoril, da je pismo migranta v nekaterih navedbah konkretno, v določenih delih pa preveč splošno, kot sta datum in približna ura domnevnega postopa.Doslej na PU Novo mesto niso obravnavali oziroma zaznali primerov nehumanega ravnanja policistov, tudi ne pri vlaganju prošenj za azil. V mesecu avgustu so po besedah predstavnika PU Novo mesto imeli na njihovem območju dva postopka »z domnevnima državljanoma Maroka« in »v nobenem ni bilo zaznati posebnosti in v nobenem od teh postopkov nista sodelovala samo dva policista«.»Policisti postopke s tujci, prijetimi pri nezakonitem prestopu državne meje, izvajajo zakonito, strokovno in v skladu s pravili policijske taktike, kjer se srečujeta humanitarni in varnostni vidik postopkov,« so nam sporočili s PU Novo mesto in dodali, da bodo navedbe migranta vseeno še podrobneje preverili.Državljan Maroka sicer lahko zaprosi za azil tudi na Hrvaškem.