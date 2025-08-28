VSAKO LETO BO SLABŠE

Pretresljiva napoved: »Slovenija se bo v prihodnjih letih zadušila v prometu«

Ste mislili, da ste letos veliko časa preživeli v zastojih? Menda bo vsako leto huje.
Fotografija: Zastoji so postali stalnica. FOTO: Jure Eržen/Delo
Zastoji so postali stalnica. FOTO: Jure Eržen/Delo

N. B.
28.08.2025 ob 19:15
N. B.
28.08.2025 ob 19:15

oletna vožnja proti morju ali vrnitev s Primorske je letos postala prava nočna mora. Namesto brezskrbne poti na obalo so vozniki dneve preživljali ob zemljevidih in v mrzličnem iskanju bližnjic. A zaman – zastoji na primorski avtocesti so bili vsakodnevni, in to v obe smeri.

Novi prometni vzorci – vsak dan kot petek

Kot opozarja Blaž Poženel, odgovorni urednik motorevije AMZS, se je prometna slika povsem spremenila. Če so bili nekoč najbolj obremenjeni petki, so danes prometno »infarktni« prav vsi dnevi v tednu. Ljubljanska obvoznica proti Primorski je dnevno ohromljena, še huje pa je v smeri proti prestolnici.

Zastoji povsod – od Štajerske do Dolenjske

Nič bolje ni drugod. Na štajerskem avtocestnem kraku so dela med Dramljami in Slovenskimi Konjicami spremenila vožnjo v igro živcev in sreče, dolenjska avtocesta pa prav tako vsakodnevno poka po šivih. Povrhu vsega je za 100 dni zaprta še vipavska hitra cesta, kar je povzročilo kilometrske kolone tovornjakov pri Fernetičih in Sežani. Lokalni prebivalci pa se spopadajo z dejstvom, da so njihove ceste zaradi obvozov skoraj neprevozne.

In potem je tu še Karavanški predor – Avstrijci imajo svojo drugo cev že dolgo dokončano, a slovenska stran še vedno čaka. »Slovenija se bo v prihodnjih letih dobesedno zadušila v prometu,« opozarja Poženel in dodaja, da je letošnje poletje le bled uvod v prometno prihodnost. »Letošnji zastoji na cestah niso nič v primerjavi z zastoji v prihodnjih letih in z vsakim letom bo le še (mnogo) huje,« je poudaril Poženel.

Ministrica Bratušek s prevozniki o razmerah na primorski avtocesti

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek se bo danes v Ljubljani sestala s predstavniki avtoprevoznikov, ki zaradi zastojev na primorski avtocesti od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje. Pristojni poudarjajo, da si prizadevajo za rešitev razmer, a da je zanje kriv predvsem mejni nadzor na italijanski strani prehoda Fernetiči (STA).

Več iz te teme:

promet Slovenija zastoji AMZS

