Pretresljiva izkušnja: Zaradi »svobodne volje« bo 30-letnica vsak čas na pokopališču

Lahko bi ozdravela s polletno kemoterapijo, a je ni hotela

Zdravnik, specialist klinične mikrobiologije in redni profesor mikrobiologije in imunologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljanije v pogovoru za N1 dejal, da je pred nami verjetno zadnja težka zima. Po njegovih besedah bomo prešli v stabilnejšo fazo, ko ko bomo vsi s svojim imunskim sistemom seznanjeni z virusom, prek cepljenja ali okužbe. »Virus bo okužil nove in nove generacije otrok ter starejše, ki jim bo padel nivo protiteles, vendar zaradi spominskih limfocitov T ne bodo resneje zbolevali. « Po njegovem mnenju bomo v prihodnjih mesecih začetno spoznavanje z virusom zaključili, saj se bodo zelo verjetno okužili praktično vsi, ki okužbe še niso preboleli in se tudi niso cepili.Na vprašanje, ali bi moralo biti cepljenje obvezno, Ihan odgovarja, da zdravniki od Hipokrata niso silili ljudi v zdravljenje. Kot dodaja, zdravniki predstavijo najboljše zdravstvene opcije. »Pri tem je treba sprejeti tudi, da so lahko odločitve ljudi, po našem mnenju, v njihovo škodo, tako je. Ampak v tem primeru moramo ljudem tudi odkrito povedati, za kaj so se odločili.«Kot je razkril Ihan, se je nedavno srečal z izvidi 30-letnice, ki je pred dvema letoma prišla k njemu po nasvet zaradi diagnoze limfoma; imela je obliko, ki je v 95 odstotkih popolnoma in za vedno ozdravljiva s polletno kemoterapijo. Povedal ji je, »da ima srečo v nesreči, saj so tudi limfomi, kjer so ti odstotki ravno obratni, naj se gre zdravit in čez eno leto bo lahko na svojo bolezen praktično pozabila«.Ženska se je kljub temu odločila za alternativno zdravljenje z dietami in zavrnila onkološko zdravljenje. »In zdaj po dveh letih je umirajoča in brez možnosti zdravljenja, tudi če bi ga hotela, saj ga njeno telo ne bi več preneslo. Katastrofa, še zdaj me občasno oblije slab občutek ob misli, da si je mlada ženska z eno samo odločitvijo povsem po nepotrebnem končala življenje. »Ampak kaj bi lahko storil več? Alarmiral njeno sorodstvo, da bi jo 'prisilili' v zdravljenje? Saj ne smem, ona je odrasla in z moje strani bi bil to sodno pregonljiv prekršek, a dejstvo je, da bo zaradi varovanja 'svobodne volje' vsak čas na pokopališču. Kot zdravnik lahko povem svoje mnenje, odločijo pa ljudje, in to moramo zdravniki sprejeti kot dejstvo.«