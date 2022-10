Pretresena poslanka Levice: »Baje sta celo odprla ekran mojega računalnika in fotografirala«

Poslanska skupina Levica je predsednici DZ poslala dopis, v katerem zahteva, da se preverijo kamere velike dvorane DZ.

Poslanca SDS Andrej Hoivik in Franc Breznik naj bi namreč med odmorom na seji slikala zaslon računalnika poslanke Levice Nataše Sukič, medtem ko je ni bilo v dvorani. Sukičeva je nad dogodkom pretresena, Hoivik obtožbe zanika.

Poslanka Levice šokirana

Poslanke in poslanci drugih poslanskih skupin so jo opozorili, da sta v odrejenem deset minutnem odmoru, ko je zapustila svoj poslanski prostor, poslanca SDS Hoivik in Breznik pristopila k njenemu mestu in tam "nekaj fotografirala". »Baje sta celo odprla ekran mojega računalnika in fotografirala, kaj in zakaj, ne vem,« je dejala.

Franc Breznik. FOTO: Zaslonski Posnetek

Poslanska skupina Levica je poslala dopis predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, v katerem zahtevajo, da zoper storjeno ustrezno ukrepa. O tem so seznanili tudi generalno sekretarko DZ Uršulo Zore Tavčar in jo vprašali, ali so dejanje poslancev SDS zabeležile kamere velike dvorane DZ.

Baje sta celo odprla ekran mojega računalnika in fotografirala, kaj in zakaj, ne vem.

V dopisu so zapisali še, da je to nedopustno dejanje posega v poslankino zasebnost opazilo več poslancev različnih poslanskih skupin ter predstavnik ministrstva za delo. »Vodja poslanske skupine Svoboda je poslanca Hoivika opozoril na nedopustno dejanje, po katerem sta se poslanca vrnila v svojo poslansko klop,« so zapisali.

Absolutno ne, lahko gremo gledat posnetke, niti dotaknil se nisem, samo slikal sem javno površino v DZ.

»Sem šokirana, zgrožena in očitno v stranki SDS nimajo mej, tako kot jih nimajo pri komentarjih glede napada na Niko Kovač, tako jih očitno nimajo niti več v državnem zboru,« je dejala Sukič. Prostor, kjer sedi poslanka ali poslanec, je njegov delovni prostor, v katerega se pač ne sme in ne more vdirati na tak način, je dodala.

Levica s prijavo na policijo, poslanec SDS zanika, da bi odpiral računalnik Sukičeve

Takšno obnašanje vsekakor ne pritiče poslancu ali poslanki, ocenjuje Sukičeva. Ko bodo posnetki dokazali, kaj se je zares zgodilo, bodo v Levici podali tudi prijavo na policijo, je dejala.

Primer objave sms-posnetka Alenke Bratušek Pred leti je odmeval primer posega v zasebnost, ko je fotoreporter Jani Božič v državnem zboru­ ­fotografiral in nato na svojem­ spletnem portalu ­objavil posnetek zasebnega­ sms-sporočila, namenjenega­ Alenki Bratušek. Višje sodišče je namreč odločilo, da je bila objava sms-posnetka poseg v zasebnost.

Jani Božič je 27. februarja 2013, na dan izglasovane nezaupnice vladi Janeza Janše, na seji državnega zbora (DZ) z balkona fotografiral Alenko Bratušek med branjem sms-sporočila, ki ji ga je ob izvolitvi za mandatarko poslal Peter Kraljič, nekdanji direktor svetovalne hiše McKinsey. Ta je Alenki Bratušek čestital ob izvolitvi, Božič pa je naslednjega dne objavil bližnji posnetek vsebine sporočila na spletnem portalu Podlupo.net in zapisal, da je Kraljič, ki se ga je takrat omenjalo tudi kot morebitnega premiera tehnične vlade, poslal Alenki Bratušek čestitko iz Moskve že 20 minut pred objavo rezultatov o izvolitvi.



Poslanec SDS Hoivik je sprva dejal, da bomo stvar uredili znotraj poslanske skupine, nato pa dodal, da je naredil le "dokazno gradivo".

»Po dveh letih se še vedno pozna, ko je Levica, takrat KUL opozicija, s svinčnikom uničevala javno lastnino, to sem šel slikat,« je dejal in pokazal fotografijo poslanske mize. Na vprašanje, ali je odpiral računalnik Sukičeve, pa je dejal: »Absolutno ne, lahko gremo gledat posnetke, niti dotaknil se nisem, samo slikal sem javno površino v DZ.«