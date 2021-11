Pretres v Drami, odšel je zaradi ministra

Z mesta ravnatelja ljubljanskega gledališča Drama je nepreklicno odstopil Igor Samobor. Kot je zapisal v odstopni izjavi, funkcijo zapušča zaradi ignorance ministra za kulturo Vaska Simonitija.

Kot je poudaril v odstopni izjavi, njegovi razlogi za odstop niso osebne narave. Leto in pol pred iztekom svojega mandata Drama zapušča zaradi zamud in zapletov pri načrtovani obnovi gledališča, do katerih je prišlo v mandatu ministra Simonitija.

»V osmih letih mojega mandata se je na Ministrstvu za kulturo zvrstilo šest ministrov. Kljub pogostosti menjav so priprave na sanacijo Drame tekle brez prekinitev,« je zapisal. Po prihodu aktualne vlade, pa se je financiranje prenove ustavilo. »Vsi sodelujoči od takrat delujejo pro bono, ker se zavedajo, da odlašanje prenove zgradbe lahko predstavlja tudi prekinitev delovanja SNG Drama kot gledališča,« še piše v njegovi odstopni izjavi.

»Ker obstaja možnost, da odklonilni odnos ministra ni splošne, temveč osebne narave, se nepreklicno umikam s položaja ravnatelja SNG Drama Ljubljana.