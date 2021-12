Na Štajerskem z otroki pobegnil od nasilne žene v hladno hišo

Po poročanju portala maribor24.si se je na facebooku pojavil zapis o očetu s tremi otroki (sedem, devet in 12 let) z območja Destrnika, ki so pobegnili od nasilne žene in matere ter se znašli v hudi bivanjski in finančni stiski. Pobegnili so v hišo, ki ni primerna za bivanje, saj nimajo elektrike, težave pa imajo tudi z gretjem. Oče, ki ni lastnik hiše, je zanjo dal aro, a ni dobil kredita, da bi jo odplačal. Zdaj je v postopku izvršbe, v teku pa je tudi osebni stečaj. Na portalu so stopili v stik z očetom, ki pa se zaradi groženj ne želi izpostaviti.

Oče, ki v nedokončani in hladni hiši živi s tremi otroki, je za portal dejal, da vsi skupaj spijo na eni blazini in sedežni garnituri. Za otroke ima urejeno tudi občasno skrbništvo. Pravi, da bi bil v tem trenutku nadvse hvaležen, če bi imeli svojo elektriko in centralno ogrevanje. Ljudi prosi bodisi za finančno pomoč ali pa mojstra, ki bi bil pripravljen napeljavo uredili. Družini bi sicer prav prišlo kakršno koli pohištvo, saj v hiši nima ničesar.