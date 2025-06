Pretepeni župan Pogorelc nam je zaupal, da je globoko razočaran nad predsednico in premierjem

Poročali smo že, da sta na sobotni gasilski veselici dva Roma fizično napadla ribniškega župana Sama Pogorelca. Kot je ta sporočil za medije, sta ga s pestmi udarjala v glavo, ustnico in oko. Na PU Ljubljana so navedli, da so obravnavali kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta osumljenca poškodovala občana in policistko, v družbi tretjega osumljenca pa še drugega občana.

Mlajša moška danes pridržali

Ljubljanski kriminalisti in policisti so vse od storitve kaznivega dejanja, včerajšnjega dne do danes nadaljevali z intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Pregledani so bili posnetki nadzornih kamer, pridobljeni so bili listinski in drugi dokazi ter zbrana dodatna obvestila. Vse okoliščine ter novi dokazi so bili danes zjutraj predstavljeni tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Tožilstvo je na podlagi dokazov in vseh novih dejstev in okoliščin ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja nasilništva.

Policisti so danes odvzeli prostost in odredili pridržanje osumljencema (25 in 18 let), ki prebivata na območju Kočevja in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo v nadaljevanju odločilo o privodu oseb pred preiskovalnega sodnika,« še poroča PU Ljubljana.

Politični vrh molči

Na Samota Pogorelca smo naslovili vprašanja, kdo od političnih veljakov oziroma političnega vrha je napad obsodil, ali mu morda poslal sporočilo podpore. Župan pravi, da nihče od vlade ali koalicije v prvih štiriindvajsetih urah ni odreagiral, obsodil napade ali stopil v stik z njim. Kot pravi, so incident javno obsodili le v strankah SDS, NSi in Demokrati. Prav tako je zaman čakal odziv predsednice Nataše Pirc Musar.

Župan izpostavlja, da je to zanj globoko razočaranje. »Že drugič v skoraj letu dni se je zgodil napad na državo, lansko leto v Kočevju na policiste, včeraj nad menoj in nad še enim občanom, ki je utrpel hude poškodbe nosu. Ob takih dogodkih se prepozna odnos do državljank in državljanov,« poudarja.

Neodzivnost označil za sramotno

Kritičen je bil tudi do Pirc Musarjeve in Roberta Goloba. »Bom kar neposreden, zame je tak ne odziv tudi neaktivnost na tem področju sramotno in nedopustno od funkcij, ki so jima zaupane! Pri obeh bi morali biti prižgani vsi alarmi, vendar očitno ti ljudje živijo v neki drugi državi, najbrž ker nimajo stika z Romi, ob sebi pa imajo vedno tudi varovanje in njim nič ne manjka,« pravi Pogorelc in dodaja: »Glede na to, da z njima nimam kontaktov, bi izkoristil priložnost za nagovor obema. 'Spoštovana predsednica in predsednik vlade, postavita se v vlogo starša, katerim sinu so popolno poškodovali nos in je obležal v mlaki krvi. Ali pa, da bi sama doživela takšen zahrbten napad, kot ga je doživel srednješolec, jaz in še marsikdo v naši državi, pa se ljudje bojijo izpostaviti. Predsednica države in predsednik vlade, zbudita se!'«