Pretepenega župana najbolj boli molk

Konec tedna sta med praznovanjem 140-letnice PGD Ribnica pod šotorom Rokodelskega centra romska mladeniča iz Kočevja zahrbtno napadla ribniškega župana Sama Pogorelca. Utrpel je poškodbe po obrazu in glavi, z vročino in slabim počutjem se spopada še danes. Napadena je bila tudi županova soplesalka policistka Tamara, ki ni bila v službi. Malo pozneje so pred hišo blizu prizorišča napadli in poškodovali še 18-letnega srednješolca.

»Najbolj boli molk najvišjih predstavnikov oblasti. Eni kolesarijo, drugi so v hribih. Počutim se ponižanega – kot človek in kot župan,« je včeraj povedal Pogorelc. Ob tem je spomnil na lansko nasilje nad policisti v Kočevju in se vprašal: »Kdo bo naslednji?« Obregnil se je ob delo tožilcev, pravosodne ministrice, »ki ne delujejo usklajeno«, in ostro kritiziral ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja: »En sam kup besedičenja, vmes pa nobenega zakona!« Po njegovem bi bilo treba ukiniti delovne skupine za obravnavo romske problematike, v katerih sodeluje tudi sam, saj so »ena sama potrata časa«.

»Počutim se ogroženega – ne gre več samo zame, tudi za moji družini in družino moje sestre jim ni mar. Starši šolarjev in občani me opozarjajo, da jih je strah maščevanja, zato ne želijo biti izpostavljeni. Ljudje so pripravljeni, da se zgodi ulica: vaške straže ali splošna vstaja,« je posvaril ribniški župan. Avgusta lani je po shodu v Ribnici za reševanje romske problematike prejel grožnjo. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je na Okrajno sodišče v Kočevju vložilo obtožni predlog. »Vse stoji. Nič se ne premika. Kaj naj še rečem? A nasilje nad državljani se stopnjuje,« je sklenil Pogorelc.

Čeprav so po napadu z vrhovnega tožilstva sprva sporočili, da v obravnavani zadevi niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za pridržanje, privod ali predlog za odreditev pripora, saj naj bi šlo za kaznivo dejane lahke telesne poškodbe, pa so včeraj policisti mladoletnika in 18 let starega osumljenca le pridržali. Tudi novi dokazi naj bi tožilce med drugim prepričali, da ju zdaj sumijo kaznivega dejanja nasilništva, so sporočili s PU Ljubljana.

Šotor, v katerem sta napadla župana in soplesalko, so v nedeljo za piknik uporabili člani Društva paraplegikov Slovenije.

Niso izjeme

Predsednica Nataša Pirc Musar je včeraj izrazila obžalovanje za nedeljski dogodek v Ribnici. Ob tem je romsko skupnost pozvala, da se vzdrži nasilja, saj to ne bo pripeljalo nikamor. Če bodo želeli kaj doseči, bodo po njenem morali gojiti kulturo dialoga.

Pirc Musarjeva je ob robu odprtja Mavričnega dne v Mariboru povedala, da se je, odkar je predsednica republike, večkrat srečala z župani, kjer prebiva romska skupnost, srečala pa se je tudi z Romi. Tudi ko so župani predlagali spremembe zakonodaje, jih je podprla, predvsem v smeri obveznega šolanja romskih otrok.

»Ne gre hitro, ampak o tem je treba govoriti. Meni je iskreno žal, da se je to županu zgodilo. Nasilje ne bo pripeljalo nikamor, tisto, kar pričakujemo od njih, je, da pogledajo vase, da sprejmejo, da je treba živeti v skladu s pravom, v skladu z zakonodajo. Niso izjeme in ne smejo biti. Če bodo želeli kaj doseči, bodo morali gojiti kulturo dialoga,« je dejala predsednica.

Ni hotel govoriti z ministrom »Odločno obsojam napad na župana in druge osebe. To je nedopustno,« je v izjavi za javnost povedal notranji minister Boštjan Poklukar, ki ga je župan Pogorelec pozval k odstopu. »Poklical sem župana, vendar ni hotel govoriti z menoj, kar me nekoliko čudi, saj sva do zdaj konstruktivno sodelovala. Želim mu čimprejšnje okrevanje,« je med drugim povedal minister, ki ne misli odstopiti, saj so policisti korektno opravili svoje delo. »Storilce kaznivega dejanja so prijeli še isti večer, preiskava še poteka, tožilstvo in policija pa bosta po popravljeni preiskavi imeli več informacij,« je povedal Poklukar. Po njegovem mnenju je situacija na varnostno bolj obremenjenih območjih boljša kot lani tudi zato, ker je na teh območjih več prisotnih policistov. »Nisem pa še zadovoljen. Zadovoljen bom, ko ne bo več napadov na župane, ljudi. Dokler ne bo zadostne stopnje varnosti, bomo policisti ukrepe na teh območjih nadaljevali,« je še dejal Poklukar. G. S.

