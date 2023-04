Pretepena osnovnošolka spregovorila: Ne morem jim oprostiti, da so me tako teple

Javnost je te dni pretresel posnetek iz Celja, ki prikazuje, kako se je skupina, šlo je za dekleta, pri nakupovalnem središču spravila na drugo dekle. Verbalno so udrihale po njej, z njo pa so obračunale tudi s fizično silo. Kar je najhuje, dekle ni imelo niti enega zaveznika, temveč je iz ozadja slišati ščuvanje k stopnjevanju nasilja.

Za spletni portal 24ur.com je dekle povedalo, da jim ne more oprostiti, da so jo tako teple. Deležna je bila klofut, brcale so jo, jo lasale, udarjale po glavi in zmerjale: »Zelo me je prizadelo, da me sošolke niso branile.« Dve prijateljici nasilnici sta se ji tudi opravičili, saj ne želita imeti opravka s policisti, a jima ni odgovorila.

Sedmošolka se danes v šoli ne počuti dobro in jo je strah tudi zunaj nje, saj so padle grožnje, da bodo obračunali z njo, če bodo koga doletele sankcije.

Sorodniki ogorčeni

Spregovorili so tudi sorodniki, ki ne morejo verjeti, da nihče od prisotnih ni prekinil tega napada, ampak so ga snemali in celo spodbujali: »Obnašanje mladine je šlo čez vse meje normalnega.«

Na posnetku naj bi bilo slišati tudi poziv fanta, naj osnovnošolko vržejo čez ograjo. In sorodnike je strah, kaj bi se lahko zgodilo, če bi koga res zaneslo tako daleč.

Starši nasilnežev si zatiskajo oči

Najbolj žalostno pa je, da starši nasilnežev »samo iščejo razloge, zakaj njihov otrok ni nič kriv, in si zatiskajo oči pred resnico in jih zagovarjajo na vse možne načine. In potem se moraš že skoraj ti opravičiti, ker so pretepli tvojega otroka.« Ene prvih besed pa so tudi, naj se umakne prijava na policiji, češ da niso prava pot za reševanje.