Pretep z noži in solzivcem: Ličina in Durutović obračunala pred celjsko urgenco

Na družbenih omrežjih sta še pred prvomajskimi prazniki zakrožila posnetka dveh znanih uporabnikov TikToka, ki sta se zapletla v hud spor. Oba sta postala znana javnosti med epidemijo koronavirusa in z njo povezanimi ukrepi, oba sta jim odločno nasprotovala. Očitno pa imata Anis Ličina in Nenad Durutović neporavnane račune, ki sta jih minuli torek, 29. aprila, želela reševati s pestmi, pretep pa se je končal, kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, na celjski urgenci. Tam je pristal Ličina, ki so ga morali oskrbeti, o tem so obvestili tudi celjsko policijo. Na TikToku pa sta oba udeleženca tak...