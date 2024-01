Arso prižgal opozorilo, spet grozi onesnaženost zraka

Čeprav se je kakovost zraka v Sloveniji v zadnjih desetletjih izboljšala, je bila v minulem tednu zelo visoka raven delcev PM10. To je posledično pomenilo, da je kakovost zraka zelo slaba na območjih Ljubljane, Zagorja, Murske Sobote in Črne na Koroškem.

Kaj vse vpliva na onesnaženost?

Dejstvo je, da je Slovenija še daleč od kakovosti zraka, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija, k čemur po navedbah ministrstva za okolje veliko prispevajo kurilne naprave na trdna goriva.

Kurjenje lesne biomase, vključno s kurjenjem v neustreznih ali zastarelih malih kurilnih napravah, je izjemno pomemben vir onesnaževanja zraka. Pri kurjenju lesne biomase nastajajo številne zdravju in okolju škodljive snovi.

Kurjenje v malih kurilnih napravah je po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) prispevalo 73 odstotkov letnih emisij drobnih delcev PM2,5 ter 80 odstotkov letnih emisij drugih policikličnih aromatskih ogljikovodikov, je ta teden objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Pri tem so izpostavili, da bo letos sprejeta prenovljena direktiva EU o kakovosti zunanjega zraka, ki bo uveljavila bolj ambiciozne standarde. Da jih bo Slovenija, ki aktivno krši direktivo, dosegla, bo po njihovi oceni morala vložiti veliko napora. Svetovna zdravstvena organizacija medtem priporoča še strožje mejne vrednosti onesnaževal.

Onesnaženost zraka je največja okoljska grožnja za zdravje ljudi in še vedno najpomembnejši okoljski vzrok za prezgodnje smrti. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi izpostavljenosti onesnaženemu zraku z drobnimi delci PM2,5 vsako leto prezgodaj umre približno 1200 prebivalcev Slovenije.

V strnjenih naseljih bi bila vsota virov onesnaževanja po njihovi oceni prevelika, če ne bi omejili individualnih malih kurilnih naprav na trdna goriva. Kot so poudarili, zgolj ukrepi za pravilno kurjenje v ustreznih malih kurilnih napravah še zdaleč ne bi zadostovali za doseg predpisane kakovosti zraka.

V teh dneh zelo visoke ravni delcev PM10

In kot smo že omenili, agencija za okolje je pretekli teden pričakovala zelo visoke ravni delcev PM10. Prebivalcem so svetovali, naj spremljajo vrednosti onesnaženja in prilagodijo aktivnosti na prostem .

Kako pa bo v tem tednu?

»Možna je podobna situacija, ker se dogaja inverzija. Sicer so presežene dnevne koncentracije, a brez alarmantnih vrednosti,« nam je zaupal dežurni prognostik na Arsu.

»Danes in v naslednjih dneh pričakujemo preseganja dnevne mejne vrednosti PM10 v večjem delu celinske Slovenije. Visoke ravni so posledica temperaturnega obrata, ki zadržuje onesnažen zrak v nižinah. Kljub sončnemu vremenu ne pričakujemo znatnega znižanja ravni delcev,« pa so pri Arsu še zapisali v opozorilu.