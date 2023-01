Prestolnica se je prometnemu kolapsu izognila, na avtocesti nastala 50-kilometrska kolona!

Ko je vreme stabilno in ko je nad nami območje visokega zračnega tlaka s šibkimi višinskimi vetrovi, tedaj je vremenska napoved silno enostavna in predvidljiva. Povsem drugače je bilo včeraj, ko se je Slovenija prebudila v nepredvidljivo in kaotično vreme. Prebudila se je celo v rdečem alarmu, ki ga je Arso izdal za jugozahodni del Slovenije.

Tudi dolenjski policisti so včeraj izrekli več glob zaradi neupoštevanja pravil v prometu. FOTO: PU Novo mesto

»Izdali smo rdečo stopnjo ogroženosti za Primorsko, predvsem za Vipavsko dolino, kjer je burja najmočnejša. Pričakujemo, da bo pihalo s sunki tudi nad 140 kilometri na uro ter da bo že popoldne počasi slabela,« je včeraj dopoldne pojasnjeval vremenoslovec Blaž Šter z Arsa.

Arso je pozneje opozarjal tudi na možne velike količine snega na Koroškem, Pohorju in Kozjaku. Opozorila za ta del Slovenije so izdali v času, ko je na Dolenjskem, Notranjskem in Kočevskem tako močno snežilo, kot ni snežilo že več let. Mestoma so nastajali celo zameti. Ponekod, kot denimo na Ribniškem, se je izoblikovala polmetrska blazina novozapadlega snega in prekrila najmanj 20 centimetrov že prej zapadlega.

Rekordni zastoj

Čeprav so padavine včeraj zajele vso Slovenijo, pa še zdaleč niso imeli povsod niti približno enakih (zimskih) razmer. Marsikdo, ki se je zjutraj peljal z vrhniške smeri v Ljubljano, namreč še dolgo ni mogel verjeti, da je bila Brezovica tako bogato pobeljena, le kakšen kilometer proč proti Ljubljani pa o tovrstni zimski idili ni bilo ne duha ne sluha.

Na majhni razdalji so se dogajale nadvse velike razlike v količini snežnih padavin, posledično pa tudi v višini snežne odeje. Slovenska prestolnica je ostala včeraj na skrajnem robu območja, ki ni prejelo te zgodovinske pošiljke snega. Še več, na neki način se je izognila tudi številnim nevšečnostim, predvsem prometnim.

Dobršen del Slovenije je doletela zimska idila. FOTO: Unsplash

Tisti, ki so se okoli poldneva peljali iz Ljubljane proti Primorski, so videli neprekinjeno kačo tovornih vozil, ki se je vila po primorki in se nikamor premaknila. Kolona je bila v nekem trenutku dolga kar 50 kilometrov!

Zaradi zimskih razmer so nastajale težave predvsem na primorski in dolenjski avtocesti pa tudi drugod po Sloveniji so na cestah še dolgo kraljevale plužne in posipne enote, zaradi česar je bil promet razumljivo in znatno upočasnjen. Zaradi burje in močnega sneženja sta bila dolgo zaprta del primorske avtoceste med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani ter hitra cesta Razdrto–Nova Gorica med Selom in razcepom Nanos v obe smeri.

Zaradi zapore hitre ceste so se tovorna vozila preusmerila na državno cesto prek Rebernic, kjer je nastajala velika gneča in je bil močno upočasnjen promet, še posebno ker je prav tam zaradi burje veljala prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Kot je povedal vodja vzdrževanja na Kolektor CPG Vanči Premrl, so imeli zaradi sneženja težave tudi na cestah na Idrijsko-Cerkljanskem, na cesti Ajdovščina–Col–Godovič pa zaradi zdrsa tovornjaka, ki ni upošteval prepovedi vožnje.

Goriški policisti, kot je sporočil Dean Božnik s Policijske uprave Nova Gorica, so prav zaradi močne burje izvajali nujne ukrepe za večjo varnost v prometu. Ker številni vozniki tovornih vozil kljub orkanski burji prepovedi niso upoštevali, jih je doletela globa. »Policisti so zaradi neupoštevanja zapore ceste oziroma prepovedi vožnje v času močne burje samo v januarju izvedli že 50 ukrepov oziroma 26 samo v zadnjih dneh.«

Burja bo oslabela

Tudi na koprski policijski upravi, kjer so imeli včeraj res obilo dela, so ugotavljali, da so bile razmere naravnost izredne! »Poleg sneženja piha še močna burja in dela zamete. Že zjutraj je bila zaradi zdrsa tovornih vozil zaprta avtocesta od Postojne proti Uncu, zaradi zdrsov je bil zastoj tudi v Matenji vasi, Hruševju in na več drugih cestah. Zaradi močne burje so zjutraj zaprli cesto od Razdrtega proti Ajdovščini, poleg tega je bila nekaj časa zaradi zdrsa tovornega vozila zaprta še regionalna cesta med Postojno in Razdrtim. Vsekakor opozarjamo na previdnost, na cesto pa nikakor ne brez zimske opreme.«

140 kilometrov na uro je v sunkih dosegla burja.

Na Ajdovskem je burja podirala in lomila drevesa; Pristaniška kapitanija Koper je zaradi močnega vetra priprla koprsko pristanišče, vsako izplutje in vplutje ladij pa so obravnavali posebej. Gasilci so bili zaradi visokega snega, močnega vetra in snegoloma na terenu tudi na Štajerskem in Koroškem. Ponekod, na Trojanah, v Beli krajini, na Goriškem, Kanalskem, Postojnskem, v Ilirski Bistrici in Dekanih, so zaradi podrtih dreves na daljnovode in potrganih žic zaradi vetra ponovno ostali brez elektrike.

»Burja bo oslabela in ne bo več povzročala težav,« je povedal meteorolog Šter. Deževalo oziroma snežilo naj bi le še na severu in severovzhodu.