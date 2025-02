Prestižna kulturna čast: GO! 2025 združuje mesti in bogati kulturno dediščino

V februarju so se v Novi Gorici in Gorici začeli dogodki v sklopu Evropske prestolnice kulture GO! 2025, ki bodo zaznamovali bogato kulturno dediščino in čezmejno sodelovanje med mestoma. Osrednji dogodek bo slavnostno odprtje v soboto, ki bo združilo več kot 1000 nastopajočih iz različnih umetniških zvrsti.

Otvoritveni dan se bo začel ob 10. uri na železniški postaji Gorica center, od koder bo pisana povorka krenila po mestnih ulicah. Sprehod bo vodil čezmejni pihalni orkester Gong, pridružili se mu bodo glasbeniki, plesalci in folklorne skupine. Ob 11.15 bo povorka prispela na Travnik, kjer bosta zbrane nagovorila župana obeh mest, Rodolfo Ziberna in Samo Turel.

Zaznamovali bodo bogato kulturno dediščino in čezmejno sodelovanje med mestoma.

Ob 14. uri bo na mejnem prehodu na Erjavčevi ulici simbolični prehod povorke v Novo Gorico, kjer se bo dogajanje nadaljevalo z raznolikim kulturnim programom do večernih ur. Ob 18. uri bo na Trgu Edvarda Kardelja osrednji umetniški spektakel, vrhunec otvoritvenih slovesnosti.