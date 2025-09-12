NAJLEPŠI IN NAJBOLJŠI

Prestiž na štirih kolesih: ko jekleni lepotci postanejo umetnine (FOTO)

Prestiž na štirih kolesih, najboljši in najlepši na svetu. V Kranjski Gori so avtomobili pritegnili številne občudovalce in poznavalce.
Fotografija: Concours d'Elegance je Kranjsko Goro odel v ekstravaganco. FOTOGRAFIJE: M. T.
Concours d'Elegance je Kranjsko Goro odel v ekstravaganco. FOTOGRAFIJE: M. T.

S. N.
12.09.2025 ob 07:48
S. N.
12.09.2025 ob 07:48

V našem osupljivem alpskem biseru je prvič zasijal Concours d'Elegance, prava ekstravaganca, ko so jekleni lepotci zasijali v vsem svojem veličastju. Tisočglava množica je z navdušenjem potrdila slovensko strast do avtomobilskih mojstrovin, ne zgolj vozil, temveč pravih umetnin na štirih kolesih, ki spadajo med najboljše in najlepše na svetu.

Glavni organizator Matjaž Tomlje je kar žarel od ponosa ob plazu pohval obiskovalcev, razstavljavcev in pokroviteljev.

Kralj porsche

Parkirišče in trata okoli Hotela Kranjska Gora sta bila do zadnjega kotička napolnjena z dih jemajočo parado avtomobilskih zvezd: najmanj 10 sijočih ferrarijev, 10 divjih lamborghinijev, elegantni aston martini, mogočni bentleyji in, poglejte to, slovenska premiera razkošnega maybacha SL cabrio. Kralj dogodka? Porsche, katerega modeli GT3 RS so vladali v vsej mogočnosti. Ni manjkalo niti eksotičnih lotusov, surovih mercedesov black series, lahkotnih caterhamov in ročno restavriranega mustanga iz leta 1967, ki je vzbujal nostalgične vzdihljaje.

Zvezda med razstavljavci pa je bil ljubljanski virtuoz elitnih avtomobilov AutoBroker, ki je na ogled postavil kar 16 osupljivih lepotcev od bleščečih lamborghinijev in ferrarijev do zapeljivih maseratijev. Vsak je bil prava paša za oči, kot da bi stopil v avtomobilski raj.

Radovedni obiskovalci so bili navdušeni.
Radovedni obiskovalci so bili navdušeni.

Dih jemajoča parada avtomobilskih zvezd
Dih jemajoča parada avtomobilskih zvezd

Tudi Hotel Kranjska Gora je odigral pomembno vlogo. Obiskovalcem so ponudili vrhunske kulinarične užitke in osvežilne pijače, medtem ko so VIP-goste razvajali na razkošni terasi. Zepterjev mojster kuhinje Damir Sertič je pripravljal zdrave mesne in zelenjavne mojstrovine, ki so jih gostje poplaknili z izbranim vinom monterosso. Vrhunski proizvajalec salam Biosing iz Ribnice je navdušil z izjemnimi divjačinskimi in svinjskimi salamami, medtem ko je Destilacija Aura iz Buzeta za tiste, ki niso sedli za volan, postregla z osvežilnimi koktajli, ki so dvignili vzdušje v nebo.

V sklopu promocije avtomobilizma se 20. septembra obeta še Drag Race na Letališču Lesce.

Tudi dirka

Turizem Kranjska Gora je prireditev ovenčal s pohvalami, zato organizator že snuje veličastne načrte za prihodnje leto, ko bodo povabili tudi starodobnike, motocikle in kopico tujih gostov z uglednimi avtomobili ter ustvarili še bolj spektakularno avtomobilsko pravljico.

Organizator že snuje načrte za prihodnje leto.
Organizator že snuje načrte za prihodnje leto.

V okviru Tomljetove strastne podpore avtomobilizmu je v soboto pred Concours d'Elegance potekala adrenalinska gorska dirka Hrušica Hill Climb, na kateri je skoraj 100 atraktivnih vozil drvelo proti cilju v lovu za najhitrejšim časom. V sklopu promocije avtomobilizma pa se 20. septembra obeta še Drag Race na Letališču Lesce, kjer se bodo najhitrejši vozniki pomerili v pospeševanju na letalski stezi. Tako bo zaokrožen najbolj avtomobilski mesec v Sloveniji, prava poslastica za vse ljubitelje hitrosti in elegance.

16 prestižnešev je na ogled postavil ljubljanski virtuoz.

