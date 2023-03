Prestavili pogajanja s sindikati javnega sektorja

Pogajanja vlade z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki so bila napovedana za ponedeljek, so predstavljena. Naslednjič se bo pogajalska skupina predvidoma sestala v ponedeljek, 27. marca, ko naj bi vlada sindikatom predstavila izhodišča za pogajanja.

Vlada se je namreč v četrtek seznanila z izhodišči, prioritetami in dinamiko pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je tedaj napovedala, da bo sindikate z vsebino seznanila v ponedeljek. A se je vlada sedaj z vodji pogajalskih skupin dogovorila, da pogajanja predstavijo za predvidoma teden dni.

Po prvotnem dogovoru bi sicer morali sindikati že do 15. marca prejeti zakonski predlog za ureditev plačnega sistema javnega sektorja, a je vlada v torek razpravo o tem prekinila in jo nadaljevala v četrtek. Tudi tedaj zakonskih rešitev ni pripravila, pač pa se je le seznanila z izhodišči za pogajanja.

Predvidena uskladitev do konca junija

Začetek pogajanj tako o prenovi plačnega sistema javnega sektorja kot tudi o odpravljanju plačnih nesorazmerij so vlada in sindikati predvideli v oktobra lani podpisanem sporazumu. Konec januarja je vladna stran sindikatom najprej predstavila analizo stanja in nato 9. februarja še izhodišča za plačno reformo.

Ko so se sestali nazadnje, 24. februarja, so se do vladnih izhodišč opredelili sindikati. Tedaj so kot zanje nesprejemljiv označili denimo predlog za zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti.

Sicer je predvideno, da bi se o predlogu zakona uskladili do 30. junija. Uveljavitev pa je predvidena najpozneje s 1. januarjem prihodnje leto.