Preslab nadzor nad karanteno, marsikdo ne razume slovenščine

Na severnem Primorskem je bilo včeraj po podatkih NIJZ18 novih okužb. Skupno število aktivno okuženih: 1355 . 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev je

1144: le 1 statistična regija (posavska) ima višjo.



V sedemdnevnem obdobju je bilo v goriški statistični regiji potrjeno skupno 680 okužb, to je v povprečju 97 na dan, oziroma preračunano na 100.000 prebivalcev 82. To je najvišje dnevno povprečje med vsemi slovenskimi regijami, skupaj s posavsko (na državni ravni je 58,7).



Skupno število doslej okuženih v 13 občinah severne Primorske je 6909.

Premalo nadzora nad karantenami

Iz Severne Primorske prihajajo resna opozorila o neodgovornem ravnanju ljudi in preslabem nadzoru nad karantenami.Tako iz občinskega štaba CZ Nova Gorica in ZD Nova Gorica sporočajo, da na odvzemnem mestu za testiranje na koronavirus opažajo, da prihaja veliko ljudi iz različnih balkanskih držav, ki so le dan prej prestopili državno mejo in želijo opraviti testiranje, da bi prekinili karanteno. Te osebe prihajajo na testiranje v skupinah, v istem vozilu, brez mask, nekateri pa imajo tudi že zelo očitne simptome.Marsikdo ne razume slovenskega jezika, zato na testiranja prihajajo s prevajalcem. Tudi ne znajo priti niti do rezultatov testiranja, ko prejmejo SMS-sporočilo, in se za pomoč obračajo na osebje, s čimer dodatno obremenjujejo zdravstvene delavce. Tako pravi namestnik poveljnika CZ MO Nova GoricaO neodgovornem ravnanju pa poročajo še iz več drugih občinskih štabov civilne zaščite, tudi občine Renče - Vogrsko. Po mnenju tamkajšnjega poveljnikaje premalo nadzora nad spoštovanjem karantenskih odločb.