Prešernov smenj: s cilindrom in kočijo na Prešernov grob (FOTO)

Prešernov smenj v Kranju, ki obudi spomin na našega največjega pesnika, je ena najbolj prepoznavnih prireditev ob kulturnem prazniku, letos pa je bilo še posebno slovesno, saj je praznoval 20-letnico. Mesto se je vrnilo v čase, ko je v njem živel in delal dr. France Prešeren.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je s podžupanom Janezom Černetom položila venec na Prešernov grob.

Kranj se je preoblekel v romantiko 19. stoletja: po mestu so se sprehajali meščani v takratnih oblačilih, potekal je sejem domače in umetnostne obrti z več kot sto ponudniki, za hrano in pijačo pa je poskrbela Prešerna kuhna.

Obiskovalci so lahko z nakupom cilindra iz kartona tudi sami postali del tedanje mode in se po mestu zapeljali s kočijo. V starem mestnem jedru je bilo ves dan slišati glasbo, za katero so skrbeli pevski zbori in lajnarji. Nastopili so številne folklorne skupine, del ekipe muzikala Povodni mož in ob koncu tudi Vlado Kreslin. Vstop v muzeje, galerije in druge hiše kulture je bil, kot drugod po državi, brezplačen.

Otroci jezdili ponije

Popoldne je Kranj obiskala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki je položila venec na Prešernov grob. Sprehodila se je po mestu, si ogledala Galerijo Prešernovih nagrajencev ter se zvečer v Prešernovem gledališču udeležila tradicionalnega pogovora z nagrajenci, ki ga je vodila novinarka Patricija Maličev.

Trlo se je obiskovalcev.

Tega so se udeležili letošnji prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, akademski slikar prof. Herman Gvardjančič, in nagrajenci Prešernovega sklada: skladatelj gledališke in filmske glasbe Drago Ivanuša, pianist Aleksander Gadžijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar in predstavniki arhitekturnega ateljeja Medprostor.

Po neprijetnem koronskem obdobju je Prešernov smenj znova zadihal s polnimi pljuči. Nepregledna množica obiskovalcev na ulicah in trgih je pokazala, da so ljudje že komaj čakali, da se vrne v takšni obliki, kot so ga poznali, in dobro so izkoristili bogat kulturni in zabavni program, ki ga je pripravil Zavod za turizem in kulturo Kranj. »Poleg pestrega kulturnega programa, odprtih vrat kulturnih ustanov, vodenih ogledov po kranjskih rovih smo za najmlajše pripravili bogat program v mestni knjižnici, jahanje s poniji in konjički, zamuditi ni šlo niti vožnje s kočijo, s katero so se lahko odpeljali vse do Prešernovega gaja, kjer je pesnik tudi pokopan,« je aktivnosti predstavila vodja prireditve, Petra Žibert z Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

»France Prešeren je bil prav gotovo najbolj znani prebivalec Kranja v zgodovini in štejemo si v čast, da danes bivamo in ustvarjamo v okolju, ki ga je že v 19. stoletju obogatil ta veliki umetnik. Na njegov rojstni dan, 3. decembra, zaznamujemo občinski praznik, na slovenski kulturni praznik in obletnico njegove smrti, 8. februarja, pa se mu priklonimo z največjim dogodkom v občini, Prešernovim smenjem. Kranj na ta dan povsem oživi. Zavzamejo ga kulturniki, obrtniki, ustvarjalci vseh vrst. Na Mestni občini Kranj se zavedamo pomena kulture in dodane vrednosti, ki jo prinaša. Podpiramo jo skozi vse leto in vsebinam namenimo okoli štiri milijone evrov. Osmega februarja pa jo postavimo na piedestal in jo častimo, kot ji to tudi pritiče,« je v dnevih priprave na največji kulturni dogodek mesta povedal župan Matjaž Rakovec.