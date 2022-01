Presenetljivo? Ta znamka avtomobilov največkrat udeležena v nesrečah

Raziskava podjetja carVertical, ki se ukvarja z globalnim registrom zgodovine avtomobilov, je pokazala nekaj zanimivih trendov na področju prodaje in prevar rabljenih avtomobilov. BMW je denimo najpogosteje poškodovan med avtomobili, ki se prodajajo na trgu. Kar 47,77 odstotka vseh beemvejev je poškodovanih. Poročila o škodi sicer kažejo, da je bilo na trgu rabljenih avtomobilov povzročene 3.282.580.416 evrov škode.

Najpogosteje ukraden ...

CarVertical tudi navaja, da so v lanskem letu v svojem registru za 672 avtomobilov ugotovili, da so ukradeni. Ti podatki pravijo, da je bila največkrat ukradena škoda octavia, sledi pa BMW serije 3.

Portal, na katerem lahko ugotovite zgodovino rabljenega avtomobila, razkriva tudi, da so še vedno zelo pogoste tudi prevare s prevrtenim števcem kilometrov. Našli so jo pri kar 18,5 odstotka preverjenih avtomobilov. Gre za eno najpogostejših prevar, na katere naletijo kupci avtomobilov. Skupaj naj bi prevaranti prevrteli kar 7.112.444.874 kilometrov.

Najbolj priljubljeni ...

Najpogostejši udeleženec prometnih nesreč pa je sicer tudi najbolj priljubljen na trgu. Najbolj priljubljeni avtomobili v letu 2021 so bili BMW, volkswagen in audi. Skupaj predstavljajo 13 odstotkov vseh avtomobilov, pregledanih na platformi.

Najbolj priljubljen med kupci je BMW serije 3, saj obsega približno pet odstotkov vseh poročil o zgodovini vozila. VW passat in audi A4 ne zaostajata veliko. Drugi priljubljeni modeli avtomobilov na tem seznamu so BMW serije 5, VW golf, audi A6, škoda octavia, mercedes-benz razreda E, opel astra, mercedes-benz razreda C, ford focus, audi A3, BMW X5, škoda superb in BMW serije 1.

Tudi najstarejši med preverjenimi avtomobili so beemveji. Kar 40,38 odstotka avtomobilov znamke BMW, ki so jih uporabniki pregledali na omenjeni platformi, je bilo izdelanih med letoma 1990 in 2010. »Če upoštevamo samo novejša vozila BMW, je slika videti slabše. Poškodovanih je kar 52,06 odstotka beemvejev, izdelanih po letu 2010,« so zapisali.