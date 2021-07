Presenetljivi podatki, takšno je število novih okužb

Potem ko so sredi tedna podatki o novih okužbah po dolgem času zaskrbeli in presegli trimestno številko, je proti koncu tedna krivulja spet upadla. V četrtek so namreč v 1.641 PCR testih zabeležili 58 novih okužb, kar je 3,5-odstotni delež pozitivnih. Dan prej je bil delež 4,8-odstoten.V bolnišnici se zdravi 29 ljudi (dva več kot včeraj), od tega osem na intenzivni enoti (en več kot včeraj). Smrtnih žrtev niso zabeležili.