Presenetljive zgodbe iz Lipniške doline

Za Lipniško dolino še kak Gorenjec nikoli ni slišal, čeprav sta tam Kropa in Kamna Gorica, znani po 500-letni železarsko-kovaško preteklosti, ta uspešna obrt je trajala vse do časov, ko jo je sesula moderna tehnologija. Ostali so spomini, vgrajeni v arhitekturo. Nad dolino se razprostira gozdnata Jelovica z mnogimi podzemnimi odkritji, ob katerih ti zastane dih.Romantično sotočjePrvo presenečenje v Lipniški dolini na desnem bregu Save se odpre v naselju Lancovo pod Radovljico, kjer se združita Sava Bohinjka in Sava Dolinka. Za nameček sotočje krasi šumeča brzica pod jezom pri prvi reki. Za obiskovalce so tu klopi, nič ...