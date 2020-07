Presenetljiv zapis Slovenke: Bila vesela, da mi je ukradel 10 evrov

Še nikoli dobila toliko za tako malo denarja

Nekdnaja novinarka POP TV, sicer pa tudi prostovoljka v Društvu Pasjih brezdomcev,je na facebooku objavila zapis dogodka iz trgovine, za katerega je požela veliko odobravanja.Zapisala je, da je v trgovini ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ (maska, dezinfekcija rok...) s polic vzela mleko, toaletni papir in sladkarije, med čakanjem pred blagajno z denarjem v roki pa ji je zazvonil telefon in se je oglasila. Ob tem je odlagala stvari na trak, ko ji je na tla padlo deset evrov. Moški, ki je bil v vrsti pred njo, starejši gospod, je denar pobral in ko je mislila, da ji ga bo izročil, je le odvrnil: »Kar je na tleh pripada tistemu, ki ga najde!« Moški je ob tem zapustil trgovino, ker pa sama drugega denarja ni imela s seboj, je odhitela za njim.»Ko sem dohitela tipa se je le ta obrnil, a me je samo prozorno gledal, kot da ne obstajam. Prišel je do svojega avta, spustil svoji vrečki na asfalt, da vzame ključ iz žepa in odpre prtljažnik. Klik, možgani..evo se spomnim….Sem se sklonila proti tlom in vzela njegovi vrečki in mu jasno in glasno rekla: »Kar je na tleh, pripada tistemu, ki to najde!« Ko sem nalagala stvari v avto, sem videla, kako je tip jezen, kako je brcnil po vozičkih v bližini. Kdo mu je kriv... Ko je adrenalin popustil, tudi strah, sem prižgala avto in odpeljala proti domu,« kjer je iz vrečke dala mleko, zelene olive, dve solati, dimljen sir in tri jogurte, štiri kajzerice, testenine, olivno olje, nutello, čips, majonezo, banane, konzerve tune s sončnim oljem, boksarice, maslo, dva sladkorja in six pack Union. »Še nikoli v zgodovini obiskov trgovine nisem prejela toliko, za tako malo denarja. Na koncu sem bila vesela, da mi je ukradel 10 evrov! Sem se usedla, začela tipkat po telefonu, in z največjim užitkom spila pirček iz paketa. Pri tem pa sem razmišljala: Sem samo malo ali fejst zlobna?« je še zapisala.Nuša je na koncu priznala, da zgodba iz zapisa ni resnična, »je le delček domišljije in kako spodbuditi ljudi k branju večjega besedila na FB«. Dodala je, da je branje širi obzorja in besedni zaklad ter omogoča potovanje v druge kraje, medtem ko sedimo doma.