Presenetilo vas bo, kateri posnetek je bil najbolj gledan v 2020 (VIDEO)

Nekateri raje berejo, drugim so bližji videi. Za prve redno skrbimo s polnim časopisom stolpičev in preštevilnimi vrsticami na naši spletni strani, v zadnjih letih pa se trudimo zadovoljiti tudi tiste, ki prisegajo na video vsebine. V rubriki Bizarno pogosto najdete »odštekane« vsebine, tudi s posnetki, precej pa jih ustvarimo tudi sami. Redno jih delimo na naši spletni strani, na youtubu pa tudi na družabnih platformah, kot sta facebook in instagram . Spodaj predstavljamo jagodni izbor najbolj gledanih video vsebin na naših platformah.Absolutni zmagovalec je posnetek o dobrotniku iz Negove. Govorimo o. Lani (ja, smo že v 2021) je minilo 28 let od njegovega umora, več o njem pa na spodnjem posnetku.Sledi video vsebina o neverjetni zgodbiiz Braslovč. Njenim staršem so zaradi cerebralne paralize rekli, da bo štela komaj do deset, hodila pa ne. A težko bi bili bolj v zmoti. Kaj vse danes zmore, poglejte na spodnjem posnetku.Na tretjem mestu je video o slovesu Slovenskega pozdrava (oddajo so predvajali v programu RTV Slovenija), kjer sta gledalce ob vložkih narodnozabavne glasbe nadvse zabavala voditeljicain ModrijanNe glede na korono si je marsikdo privoščil dopust. Mogoče ne tam, kjer ste si želeli, a razlogov, da oblečete kopalke (ali ste brez njih), je bilo več. Denimo zaradi nabiranja prepotrebnega vitamina D, ki nam ga pozimi primanjkuje. Najbolj gledani posnetek na instagramu Slovenskih novic je video, v katerem so pokazale atribute nič kaj sramežljive znane Slovenke.Drugi najbolj gledani video je oin. Spoznala sta se v šovu Ljubezen po domače, kjer se je Tamara z drugimi borila za njegovo srce. Na koncu ga je osvojila, a jima ljubezen do konca življenja žal ni bila usojena.Najnižjo stopničko na odru za zmagovalce zasedajo vroče slovenske radijske voditeljice. Če ste do zdaj poznali samo njihov glas, je morebiti čas, da vidite še stas.Prvo mesto pripadain Sebastienu Abramovu , znanima iz grozljive zgodbe o odrezani roki. Na sodišču smo jo posneli tik pred razglasitvijo sodbe. Oblečena je bila v črno ter nosila temno svetlečo masko čez obraz in bež ruto čez roko. Posnetek je bil objavljen 11. septembra. Svetlolasa Julija je z opravami pred sodiščem in v sodni dvorani venomer požela veliko pogledov.Navduševali, če sodimo po klikih, so vas tudi otroci na snegu na Planini (več o tem najdete v članku Bralec zgrožen nad temi prizori: najmanj za avtobus ljudi na kupu (VIDEO) ) ...... in dogodek v ljubljanski Šiški, kjer so zaradi grožnje posredovali policisti