Presenečenje? Slovenci imamo radi Ljudmilo Novak in SDS

Število neopredeljenih volivcev se je zmanjšalo

Prebivalci Slovenije so pred 30. obletnico osamosvojitve nezadovoljni z delovanjem demokracije, kamor štejejo politični sistem (parlament, politične stranke, vlado) in pravosodni sistem. Bolj pa so zadovoljni s socialno varnostjo in lastnimi materialnimi razmerami. Anketiranci so najbolj zadovoljni s stopnjo osebne varnosti.

Država je v tridesetih letih upravičila pričakovanja 32,9 odstotka vprašanih, kar je 12,4 odstotne točke več kot leta 2011 ob dvajseti obletnici države.

Na vprašanje ali anketiranci danes živijo bolje, slabše ali enako kot pred tridesetimi leti, je 32,8 odstotka anketirancev odgovorilo, da živijo bolje, 27,2 odstotka vprašanih živi enako, 28,3 odstotka anketirancev pa slabše kot pred osamosvojitvijo.



Slovenija v 30 letih ni upravičila pričakovanj državljanov, kar meni 61,8 odstotka vprašanih. Zadovoljstvo z lastno državo pa je za 11,7 odstotnih točk višje kot leta 2011.

Junijska anketa Vox populi kaže, da ima med strankami najvišjo podporo SDS, sledita ji SD in LMŠ. Najbolj priljubljena med politiki ostaja evropska poslankaČe bi bile volitve v državni zbor v nedeljo, bi stranke SD, LMŠ, Levica in SAB osvojile 49 mandatov, SDS in NSi pa bi skupaj zbrali 39 mandatov, kaže tokratna anketa Vox populi, ki jo za časnika Dnevnik in Večer izvaja agencija Ninamedia. SDS bi po izračunu na podlagi opredeljenih volivcev prejela 29 sedežev v državnem zboru, SD 19, LMŠ 14, Levica 11, NSi 10, SAB pa pet.Največ vprašanih, 19,1 odstotka, bi volilo stranko SDS, kar je ena odstotna točka več kot v zadnjem merjenju. Sledile bi ji SD z 12,1 odstotka podpore (maja 13,1) in LMŠ z 8,8 odstotka podpore vprašanih (maja 8,2). Levico bi volilo 6,9 odstotka anketirancev, kar je 0,6 odstotne točke več kot prejšnji mesec. Sledijo NSi s 6,5 odstotka podpore (maja 7,3) in SAB s 3,4 odstotka podpore (maja 3,6). Stranko SLS bi volilo 2,3 odstotka vprašanih (maja 1,9), SNS 1,1 odstotka anketirancev (maja 1), DeSUS 0,9 odstotka vprašanih (maja 0,5), SMC pa bi tako kot maja volilo 0,6 odstotka vprašanih. Druge stranke bi volilo 0,8 odstotka vprašanih (maja 1).Število neopredeljenih volivcev se je zmanjšalo, naraslo pa je število vprašanih, ki ne bi volili. 30,5 odstotka anketirancev je odgovorilo, da ne vedo, koga bi volili (maja 32,9), volitev pa se ne bi udeležilo 6,9 odstotka vprašanih (maja 4,4).Vlada je v tokratni javnomnenjski raziskavi zabeležila nizko podporo, njeno delo kot neuspešno ocenjuje 66,1 odstotka vprašanih, kar je za 4,1 odstotne točke manj kot minuli mesec. Kot uspešno je delo vlade ocenilo 29,8 odstotka vprašanih.Na vrhu lestvice priljubljenosti slovenskih politikov še naprej ostaja evropska poslanka in nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, sledi ji predsednik republike. Na tretje mesto pa se je povzpel predsednik DZNa četrtem mestu je predsednica SD in evropska poslanka, sledijo evropski poslanec, ljubljanski župan, poslanec SD, predsednik NSi in minister za obramboin minister za zunanje zadeve. Prvo deseterico najbolj priljubljenih politikov zaključuje predsednik LMŠNa zadnji mesti sta se uvrstila poslanca Levicein, ki zapuščata družbo 22 najbolj priljubljenih politikov. Naslednji mesec ju bosta zamenjala predsednik SNSter predsednik SDS in vladeVox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer. Agencija Ninamedia je tokratno merjenje opravila med 15. in 17. junijem na vzorcu 700 oseb.