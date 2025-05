Presenečenje na Lisci: Blaž Špiler prvič na gorskem teku pometel s konkurenco

»Letos sem se prvič udeležil gorskega teka na Lisco in zmagal, česar nisem pričakoval. Še zlasti zato, ker sem vedel, da bo tekel tudi Lucijan Zalokar,« je ob koncu preizkušnje povedal absolutni zmagovalec Blaž Špiler. Osem kilometrov dolgo progo je pretekel v 47 minutah in 23 sekundah, kar je slabo uro manj kot zadnji tekmovalec, ki je z zahtevno progo opravil v uri in 46 minutah. Špiler je rekreativni tekač, ki se podaja na dolge proge, kjer je potrebna predvsem vztrajnost.

Gorski tek na Lisco je ocenil kot zahteven, saj se trasa vseskozi dviguje, biti moraš tudi hiter. Všeč so mu bili pristno domače vzdušje in navijači ob progi, moti pa ga, da je tek med prazniki, ki jih navadno posveti družini. Favorit Zalokar, lanski absolutni prvak, pa je tik pred ciljem nekoliko zgrešil pot.

Šest udeležencev se je na Lisco podalo v hitri hoji.

Gorski tek na Lisco, ki ga organizira neutrudni Pavel Drobne s klubom Berglauf in številnimi pomočniki ter pokrovitelji, je bil že 34. po vrsti. Dobrih osem kilometrov dolge trase z Orehovega do Lisce, ki se prve štiri kilometre rahlo vzpenja, sledi kilometrski spust in nato trikilometrski vzpon mimo vasi Polje in cerkve sv. Jošta na Lisco, ki je najzahtevnejši del proge, se je lotilo 61 tekačev in tekačic, razvrščenih v številne starostne skupine. Ekipa Škoti v sestavi Jernej Klinc, Jože Šircelj in Jože Hvala je tekla v škotski opravi. Šest udeležencev se je na Lisco podalo v hitri hoji.

Blaž Špiler je prepričljivo slavil.

Absolutni zmagovalec je bil Blaž Špiler, Vitanova Krško, s časom 47:23, drugi Erik Mavser, član rekreativcev, tekačev in pohodnikov Marathon Novo mesto (48:19), in tretji Boštjan Kolenc, ŠD Zabrdje Mirna (50:06). V ženski kategoriji je med devetimi tekačicami slavila Sara Masnik iz Gazic s časom 58:06, druga je bila Laura Đorđević Betetto iz Ljubljane (58:52), tretja pa Sara Kozinc iz AK Sevnica (1:00:10).

8 KILOMETROV je bila dolga trasa.

Najmlajši udeleženec gorskega teka na Lisco je bil 13-letni Žiga Vižintin iz Kopra, član Športnega društva 3ŠPORT, ki povezuje tekače, plavalce in kolesarje. Njegov čas je bil 59:43. Najstarejši, 73-letni Anton Derganc, član Rekreativnega društva Revoz Novo mesto, je na Lisco pritekel v času 1:19:08. V ženski konkurenci je bila najmlajša 13-letna Sara Kozinc, najstarejša pa 67-letna Dragica Cvišič, članica KGT Papež iz Ljubljane (1:18:40).

Najmlajši tekač Žiga Vižintin iz Kopra.

Tekmovalci so prejeli diplome, spominske medalje in majico, absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka pa pokal. Podelila sta ga sevniški župan Srečko Ocvirk in Ivan Podlogar, ki vsa leta pomaga pri organizaciji in vozi spremljevalno vozilo.