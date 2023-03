Presenečeni? Najvišja uporaba kokaina v Ljubljani, trend narašča tudi drugje po državi

Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog za leto 2022, opravljena z analizo odpadnih voda, je pokazala, da je med vključenimi osmimi slovenskimi mesti najvišja uporaba kokaina, ekstazija in metamfetamina v Ljubljani, amfetamina v Velenju, THC pa v Kopru. Trend porabe kokaina narašča v Mariboru, Domžalah in Kamniku ter Novem mestu.

Rezultate mednarodne raziskave o uporabi prepovedanih drog SCORE 2022, v katero je bila že šestič vključena tudi Slovenija, je objavil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA).

Lani je v monitoringu sodelovalo 118 mest s prispevnimi območji 132 čistilnih naprav, v analize pa je bilo vključenih 41 laboratorijev, vključno z laboratorijem skupine za organsko analizo Odseka za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan (IJS) pod vodstvom Ester Heath.

Skupina IJS se je mreži pridružila leta 2017 z analizo odpadnih vod s čistilne naprave Ljubljana. Leto za tem so poleg Ljubljane vključili tudi čistilne naprave Domžale-Kamnik in Maribor, v letu 2019 Koper, Novo mesto in Velenje, v letu 2022 pa se je pridružil tudi Kranj.

Najvišja uporaba kokaina v Ljubljani, amfetamina v Velenju, THC pa v Kopru

Glede na povprečne masne obremenitve biomarkerjev nedovoljenih drog se nobeno izmed slovenskih mest lani ni uvrstilo med 20 najvišje uvrščenih mest, ki so vključene v raziskavo, so sporočili iz IJS.

Najvišja uporaba kokaina v Ljubljani. FOTO: Majo1122331 Getty Images, Istockphoto

Najvišje vsebnosti biomarkerjev za kokain, ekstazi in metamfetamin na 1000 prebivalcev so raziskovalci IJS določili v Ljubljani, najvišje vsebnosti amfetamina pa v Velenju. Največje vsebnosti biomarkerja za kanabis oz. THC so določili v Kopru, tesno mu sledi Ljubljana.

Tokrat je EMCDDA v raziskavo uvrstil tudi disociativni anestetik. Izmed 15 mest, ki so poročala o vsebnosti ketamina, se je Ljubljana uvrstila na peto mesto, v ostalih slovenskih mestih pa ta ni bil določen nad mejo detekcije.

»Če podatke o masnih pretokih biomarkerjev nedovoljenih drog preračunamo na uporabo, sta med preučevanimi drogami najbolj razširjena kokain in kanabis oz. THC, slednji pa pričakovano prednjači po številu odmerkov,« so navedli pri IJS.