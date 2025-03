Presenečeni boste, kolikokrat na leto godujeta Marija in Franc

Med imeni v Sloveniji, ki jih poznamo okoli 63.000, je že dolgo pri ženskah največ Marij, pri moških pa Francev. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije nosi ime Marija na območju Slovenije 44.645 žensk in pri moških Franc 19.014. Oboji imeni pa sta v močnem upadanju, saj mladi starši ne dajejo svojim malčkom »teh starih imen«. Tako je bilo v Sloveniji leta 2007 žensk z imenom Marija 72.859 in moških z imenom Franc 31.396. Marije, ki godujejo kar 54-krat na leto, so tačas v povprečju stare 72,4 leta. Moški z imenom Franc, ti so stari v povprečju 71,5 let, godujejo 16-krat na leto.

Sicer pa je na območju Slovenije posvečeno Mariji kar 318 cerkva, Francu oz. Frančišku pa le 17. Med cerkvami v Sloveniji posvečeni Mariji je prav gotovo najbolj znana cerkev na Brezju na Gorenjskem.