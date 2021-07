Preselili 400 kilogramov rib

Ministrstvo za okolje in prostor in občina Domžale sta kot investitorja pred nekaj dnevi začela obsežno sanacijo z vrbovjem zaraščenih sipin sredi Kamniške Bistrice. Odvečno grmovje in zamuljen prod nameravajo do konca avgusta odstraniti na 800 metrov dolgem odseku med mostom pri naselju Vir in vtokom reke Rača v Kamniško Bistrico na vzhodnem koncu Domžal. Prod ob večjih nalivih s kamniških gora prinese hudourniška Kamniška Bistrica. FOTO: JANEZ PETKOVŠEK Kot je povedal Franc Kern iz Hidrotehnika, ki ima državno koncesijo za vzdrževanje vodotokov na srednji Savi s pritoki, naj bi njihovi podiz...