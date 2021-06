Preprečite tragedijo: te dni bo peklensko vroče

Naraščanje temperature v avtomobilu. FOTO: Liliput Lounge (Amzs)



Ne puščajte jih samih

Kosmatinci in otroci lahko v razgretih vozilih zelo trpijo, vročinski udar pa je lahko tudi usoden. FOTO: Blaž Samec

Prihaja vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ko naj bi bilo v sredo in četrtek najbolj vroče, saj naj bi se po napovedih vremenoslovcev živo srebro. Pozor: ob takšnih zunanjih temperaturah se živo srebro v avtomobilih povzpne veliko hitreje in veliko više!Nedavno smo poročali o tragediji na Hrvaškem, ko je oče zjutraj v Kninu svojega petletnega sina pozabil v avtomobilu pred službo, malčka pa so v popoldanskih urah našli mrtvega.. Malček je bil v avtomobilu pri visokih temperaturah več kot sedem ur. Kdaj točno je umrl, ni znano, pri visokih zunanjih temperaturah pa je bilo lahko usodnih le nekaj minut.Kakšne so temperature v notranjosti avtomobilov pri posameznih zunanjih temperaturah, preverite spodaj:Kot je razvidno iz tabele, se pri zunanji temperaturi 36 stopinj Celzija že po petih minutah temperatura v vozilu povzpne na 40 stopinj Celzija, po eno uri pa že na 60. Pri zunanji temperaturi 40 stopinj Celzija, kolikor jih bo v naslednjih dneh ponekod na hrvaški obali in drugje po Balkanu, pa se po petih minutah živo srebro v vozilu povzpne na 44 stopinj, po eni uri pa na 68.Imate v avtomobilu otroka ali pa pasjega ljubljenca in želite samo za nekaj minut skočiti v trgovino po nujne zadeve ali pa na kratko kavico s prijatelji? Pri tem vsekakor imejte v mislih zgornjo tabelo, da se ne bo zgodila kakšna tragedija. Pri temperaturah, višjih od 20 stopinj, namreč otroku ali pa živali priprto okno ne bo v veliko pomoč oziroma ne bo dovolj hladilo vozila. Edina rešitev je, da otroka ali žival vzamete s seboj ali pa v avtomobilu ostane odrasla oseba in počaka na vas ob delujočem avtomobilu in klimi. Če se v razgreti pločevini na soncu znajdete ujeti v zastoju na cesti, se lahko pred naraščanjem temperature ubranite tudi tako, da do konca odprete vsa okna in tako ustvarite prepih.Tudi preden sedete v razgreto vozilo, poskrbite da se to najprej nekoliko shladi; ustvarite prepih, klimo pa, da bo učinkovitejša, nastavite na kroženje notranjega zraka.