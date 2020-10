Prepovedi: preverite, ali za vas veljajo izjeme

Izjema tudi pri koriščenju bonov

Notranji ministerje na današnji novinarski konferenci razkril, kaj bo za državljane pomenila regionalna omejitev gibanja . Odlok o začasni delni omejitvi gibanja omejuje gibanje iz statističnih regij, ki so obarvane rdeče . Kot je pojasnil minister, je tistim, ki živijo v oranžnem območju, dovoljeno potovanje v rdečo območje, a tovrstne premike odsvetujejo. »Torej teoretično nekdo, ki živi v Kopru, lahko potuje v Ljubljano,« je pojasnil notranji minister. Prehajanje iz rdeče regije v rdečo pa je prepovedano.A kljub vsemu je vlada predvidela nekatere izjeme. Če gre za varstvo oseb, družinske stike, dostop do zdravstvenih storitev in podobno, se lahko ljudje po državi gibljejo brezskrbno. Tisti, ki imajo tako stalno kot začasno prebivališče, se morajo odločiti, na katerem od teh dveh naslovov bodo v času omejitev bivali.Hojs je izpostavil nekaj tovrstnih izjem:• prihod na delo in odhod z njega;• opravljanje vseh tistih storitev, ki jih je treba opraviti za primer zavarovanje zdravja in premoženja;• opravljanje gospodarskih dejavnosti;• varstvo oseb, negovanje družinskega člana in podobno;• dostop do zdravstvenih storitev in lekarn;• mogoče je prehajanje iz rdeče regije v oranžno, če ste lastnik vikenda.Vključena je tudi izjema pri koriščenju turističnih bonov. Državljani, ki imajo do danes opravljeno rezervacijo v turističnih nastanitvah, prav tako lahko potujejo med regijami. Vseeno pa pristojni v naslednjih tednih odsvetujejo tudi tovrstna potovanja, zato se je vlada odločila, da podaljša veljavnost bonov, je še poudaril Hojs.V občinah, ki bodo imele ugodno epidemiološko sliko znotraj rdeče regije, bodo župani lahko sami urejali oziroma omejevali aktivnosti v svojem kraju.KOROŠKAMestna občina Slovenj GradecObčina Črna na KoroškemObčina DravogradObčina MežicaObčina MislinjaObčina MutaObčina PodvelkaObčina PrevaljeObčina Radlje ob DraviObčina Ravne na KoroškemObčina Ribnica na PohorjuObčina VuzenicaZASAVSKAObčina HrastnikObčina TrbovljeObčina Zagorje ob SaviObčina LitijaPOSAVSKAObčina Bistrica ob SotliObčina BrežiceObčina Kostanjevica na KrkiObčina KrškoObčina RadečeObčina SevnicaJUGOVZHODNA SLOVENIJAObčina ČrnomeljObčina Dolenjske TopliceObčina KočevjeObčina KostelObčina Loški PotokObčina MetlikaObčina MirnaObčina Mirna PečObčina Mokronog - TrebelnoMestna občina Novo mestoObčina OsilnicaObčina RibnicaObčina SemičObčina SodražicaObčina StražaObčina ŠentjernejObčina ŠentrupertObčina ŠkocjanObčina Šmarješke TopliceObčina TrebnjeObčina ŽužemberkSAVINJSKAObčina BraslovčeMestna občina CeljeObčina DobjeObčina DobrnaObčina Gornji GradObčina KozjeObčina LaškoObčina LjubnoObčina LučeObčina MozirjeObčina NazarjeObčina PodčetrtekObčina PolzelaObčina PreboldObčina Rečica ob SavinjiObčina Rogaška SlatinaObčina RogatecObčina Slovenske KonjiceObčina SolčavaObčina ŠentjurObčina Šmarje pri JelšahObčina Šmartno ob PakiObčina ŠoštanjObčina ŠtoreObčina TaborMestna občina VelenjeObčina VitanjeObčina VojnikObčina VranskoObčina ZrečeObčina ŽalecGORENJSKAObčina BledObčina BohinjObčina Cerklje na GorenjskemObčina Gorenja vas - PoljaneObčina GorjeObčina JeseniceObčina JezerskoMestna občina KranjObčina Kranjska GoraObčina NakloObčina PreddvorObčina RadovljicaObčina ŠenčurObčina Škofja LokaObčina TržičObčina ŽeleznikiObčina ŽiriObčina ŽirovnicaOSREDNJESLOVENSKAObčina BorovnicaObčina BrezovicaObčina DobrepoljeObčina Dobrova - Polhov GradecObčina Dol pri LjubljaniObčina DomžaleObčina GrosupljeObčina HorjulObčina IgObčina Ivančna GoricaObčina KamnikObčina KomendaMestna občina LjubljanaObčina LogatecObčina Log - DragomerObčina LukovicaObčina MedvodeObčina MengešObčina MoravčeObčina ŠkofljicaObčina Šmartno pri LitijiObčina TrzinObčina Velike LaščeObčina VodiceObčina Vrhnika