Prepovedano voščilo božiča, ker je to žaljiv izraz? To je odločila Evropska komisija

Evropska komisija je umaknila predlog pravilnika za komunikacijo, s katerim bi denimo prepovedala voščiti za božič ali naslavljati publiko z izrazom »dame in gospodje«. Delovna verzija dokumenta, ki jo je pred dnevi objavil italijanski časnik Il Giornale, med drugim predvideva prepoved izrazov, ki so lahko do koga žaljivi ali niso dovolj vključujoči. Med njimi je tudi »božič«, saj naj bi bil bolj primeren izraz »praznik«.

V omenjenem dokumentu komisarke za enakost Helena Dalli med drugim piše, da ne bo dovoljeno voščiti za božič, da bo prepovedano uporabljati moško orientirane izraze, prepovedano je naslavljati ženske z gospa ali gospodična, prav tako naj bi bilo neprimerno naslavljati občinstvo z »drage dame in gospodje«, temveč ga je potrebno z bolj primernim izrazom, denimo »spoštovani kolegi«. Ob tem velja poudariti, da je dokument objavljen v angleškem jeziku, zato je pri nekaterih izrazih, ki jih nov pravilnik predvideva, skoraj nemogoče najti ustrezno slovensko besedo.

Odsev raznolikosti in boj proti stereotipom?

Interni dokument tako prepoveduje številne izraze, ki se štejejo za stigmatizirajoče glede na spol, spolno identiteto, etnično poreklo ali kulturo, je razkril italijanski časnik. Po besedah Dallijeve je cilj priporočil »odsev raznolikosti in boj proti stereotipom, ki so globoko zakoreninjeni v individualnem in kolektivnem vedenju.«

Dallijeva je na Twitterju sporočila, da gre za delovno verzijo dokumenta, celotna vsebina pa da ne ustreza v celoti standardom komisije. Zagotovila je, da bodo pomanjkljivosti odpravili.