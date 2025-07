Aktivisti so zagrozili s posnetkom

Državni zbor je v petek na izredni seji s 55 glasovi za in 32 proti še tretjič potrdil predlog novele zakona o zaščiti živali. A izvajanje zakona bi se lahko zamaknilo, saj namerava državni svet že danes na izredni seji obravnavati predlog odložilnega veta, jutri pa o njem odločati. Če bo veto vložen, bodo morali poslanci o zakonu spet glasovati.

Pri ponovnem glasovanju o zakonu v državnem zboru, ki se mora opraviti teden dni po izglasovanem vetu, je namreč potrebna zahtevnejša večina kot v prejšnjih zakonodajnih obravnavah. Za potrditev zakona bi moralo glasovati 46 poslancev.

V državnem svetu računajo, da bo zaradi približevanja parlamentarnih počitnic težko zbrati dovolj glasov. Državni svetniki so podoben manever izpeljali že pri noveliranju zakona o zaščiti živali pred slabima dvema letoma, a je državni zbor predlog novele na koncu vseeno potrdil.

Novela zakona prinaša uvedbo popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic, prepoved kirurške kastracije pujskov do sedmega dneva brez uporabe anestezije in analgezije, obvezno označevanje mačk, spremembe modela financiranja oskrbe zapuščenih živali, uvedbo seznama dovoljenih vrst eksotičnih živali, razširjene možnosti odvzema živali ter okrepljen inšpekcijski nadzor in višje kazni za hujše kršitve. V drugi obravnavi so poslanci podprli tudi dopolnilo koalicije, ki daje zakonodajno podlago za vzpostavitev zavetišča za kopitarje.

Predsednik društva AETP Samo Curk, v katerem so sprožili kampanjo za zakonsko odpravo kletk pri reji kokoši nesnic in svinj, je potrditev zakona v državnem zboru označil kot »izjemno novico za kokoši v kletkah in mlade pujske, ki so jih do zdaj na živo kastrirali brez protibolečinskih sredstev«. Dodal je, da pritisk civilne družbe očitno res deluje.

Ker pa si želijo v društvu čimprejšnji začetek izvajanja zakona, so pripravili protimanever, s katerim želijo preprečiti izglasovanje veta v državnem svetu. Že v petek so napovedali objavo skrivnega posnetka, ki »bo pokazal realnost kastracije mladih pujskov«.

Predsednik društva AETP Samo Curk je že v petek napovedal, da bo javnost že naslednji dan videla objavo posnetka, ki bo pokazal vso realnost kastracije mladih pujskov. »Upamo, da bodo državni svetniki zato še enkrat premislili, ali te prakse res podpirajo,« je zažugal. »Bizarno je, če bo državni svet z vetom podprl rejo živali v majhnih natrpanih kletkah. Še bolj bizarna pa je njihova podpora kastraciji pujskov na živo. Bojim se namreč, da jim bo kapital čisto zameglil razum. Kdo pri zdravi pameti pa bi podpiral to povsem nepotrebno trpljenje?« se je še vprašal in postregel s podatkom, da bolečo kastracijo pri nas doživi več kot 100.000 pujskov na leto oziroma 2000 vsak teden. L. K.

Lepljenka pretresljivih praks

Kar so napovedovali, to se je tudi zgodilo. Medijske hiše po Sloveniji so začele v soboto namreč druga za drugo objavljati lepljenko pretresljivih praks, ki naj bi bile vse po vrsti posnete prav v slovenski živinoreji. Na eni od prašičjih farm so aktivisti za zaščito živali, denimo, na skrivaj posneli mlade pujske, ki se zvijajo, medtem ko naj bi jim rejci brez protibolečinskih sredstev s silo trgali moda. Državni svetnik in predsednik Komisije za kmetijstvo v državnem svetu Branko Tomažič je za 24ur.com poudaril, da bi številni pujski, če bi jih dali pod anestezijo, tako in tako poginili ali pa ne bi zrasli.

»Kar nam je potrdila tudi veterinarska služba, čeprav tega uradno ne govorijo,« je dejal. Kot tudi, da bodo predlog vložitve veta, ne glede na ta posnetek, vseeno obravnavali, saj sodijo, da zakon o zaščiti živali »preveč uničuje gospodarsko samopobudo ter da je protiustaven«. Glede kastracije pujskov pa je dejal, da se mu zdi sprememba prehitra: ne nazadnje tudi Evropska unija še ne razmišlja, da bi prepovedala kastracije do 7. dneva.

»Razumem, da nekateri to ocenjujejo kot mučenje, a to počne celotna Evropa. Le zakaj bi morali torej to v Sloveniji narediti tako na hitro, s tem pa zmanjšati prirejo prašičjega mesa, ki je v Sloveniji že tako katastrofalno nizka?« L. K.