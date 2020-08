Preplavili so jih ščurki

»Ali drži, da se v naselju Pod Trško Goro borijo s ščurki?« smo vprašali družbo v eni od novomeških gostiln. Pritrdili so, tam naprej, pri vrhu ulice vprašajte, je še bilo slišati. Pa smo šli dalje. Ulica urejena, hiše lične, trava pokošena, jabolkom pa še manjka, da bodo zrela. Čez cesto, kjer sicer velja omejitev 30 kilometrov na uro, pride gospa. »Že 45 let imamo tu hišo,« pove Martina Klevišar, ki živi na tem koncu dolenjske prestolnice. »Prijazno zagotovo ni, da imamo ščurke,« pravi in se priduša nad žuželkami, ki niso nikomur pogodu.Ponoči jih je največ»Saj ni prvič, da jih imamo. Lani so bili tudi, ...