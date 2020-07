Prepeljan v UKC: 35-letnik trikrat negativen, nato je zbolel

Trije negativni izvidi, četrti pozitiven v novomeški bolnišnici



Ena zdravnica v izolaciji

V Splošni bolnišnici Brežice imajo dve potrjeni okužbi med zaposlenimi, v obeh primerih gre za zdravnika, ki sta 15. in 16. julija delala na tamkajšnji urgenci in sta se okužila od bolnice, ki je pri njih iskala pomoč, je za STA povedala direktorica bolnišniceOba zdravnika sta se torej okužila na delovnem mestu. V urgentnem centru so namreč obravnavali bolnico, pri kateri so sumili na okužbo z novim koronavirusom, do potrditve testa pa so jo imeli v izolaciji. Nato so jo zaradi zdravstvenih težav prepeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor.Zdravnik, ki se je okužil, je bil zadnjič na delovnem mestu 17. julija. Pozneje naj bi tega zdravnika (šlo naj bi za 35-letnika) obravnavali v novomeški bolnišnici, kjer so ga sprejeli s tremi negativnimi izvidi, naknadno pa so potrdili okužbo z novim koronavirusom. Trenutno se zdravi na infekcijski kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Kot je povedalaz infekcijske klinike, je bil včeraj premeščen iz novomeške bolnišnice v UKC Ljubljana, njegovo stanje pa je stabilno.Prav tako so potrdili okužbo pri zdravnici, ki je prav tako 15. in 16. julija delala na urgenci in je bila v stiku z bolnico. Zdravnica je v izolaciji od prejšnjega tedna, ko je začela dobivati simptome, je pojasnila Hribarjeva.Po njenih navedbah ni v karanteni nihče od zaposlenih. Pri sedmih zaposlenih, ki so bili v stiku z bolnico, spremljajo zdravstveno stanje in jih enkrat na teden testirajo. Poudarila je, da vsi redno uporabljajo zaščitno varovalno opremo, tudi pri obravnavi omenjene bolnice s covidom 19.