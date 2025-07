Višje sodišče v Ljubljani je sledilo pritožbam obrambe Michela Stephana in razveljavilo sodbo, s katero ga je ljubljansko okrožno sodišče oktobra lani spoznalo za krivega napeljevanja k umoru in mu prisodilo 16 let zapora. Stephanov odvetnik Gorazd Fišer je za Večer potrdil, »da je višje sodišče sledilo določenim navedbam obrambe v pritožbi, zato je bila sodba razveljavljena in bodo mojemu klientu sodili znova«. 16 LET ZAPORAso mu dosodili na prvi stopnji. Stephana so leta 2017 priprli zaradi napeljevanja Iračana Alija Hamzaha Rashida k umoru Janeza Plavca, enega od vodilnih na Kemijskem inš...