Preobrat v predsedniški tekmi: tako ste odločili naši bralci

V drugem krogu predsedniških volitev volivci izbirajo med Anžetom Logarjem in Natašo Pirc Musar, ki sta med sedmerico kandidatov v prvem krogu prejela največ glasov. Predvolilna soočenja so v polnem teku in kandidata se borita vsak za svoj del glasov. Tudi bralce smo povprašali, koga bi poslali v predsedniško palačo in v nasprotju z zadnjimi javnomnenjskimi anketami so se ti odločili, da bi tja poslali Logarja.

Vprašanje se je glasilo: Za koga boste volili v nedeljo? Sodelovalo je preko 16.000 vprašanih in 7894 se jih je odločilo za Logarja, 6545 za Pirc Musarjevo, okoli 2000 pa jih ne bo šlo volit.

FOTO: S. N.

V prvem krogu predsedniških volitev so volivci največ glasov namenili Anžetu Logarju in Nataši Pirc Musar. Logar se je v drugi krog uvrstil s 33,95 odstotka podpore volivcev, Pirc Musarjevo je podprlo 26,88 odstotka volivcev.

Kako so se odločile politične stranke

Oba kandidata sta svoji kandidaturi vložila s podpisi volivcev, a pred finalom predsedniške tekme vsak od njiju uživa podporo več političnih strank. Logarja sta že v prvem krogu podprli matična stranka SDS in SLS, pred drugim krogom so mu podporo izrazili še v NSi in Zelenih Slovenije. Pirc Musarjevo pa so od parlamentarnih strank podprli SD in Svoboda. Več o tem pa v članku Razkrivamo: Koga bodo podprli izpadli kandidati in stranke v 2. krogu predsedniških volitev?.