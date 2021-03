Preobrat na velenjski šoli: v petek odpovedali pouk, danes situacija povsem drugačna

V petek so morali na velenjski OŠ Mihe Pintarja Toleda odpovedati pouk, saj je imelo kar 26 učiteljev hude reakcije po cepljenju. A kot kaže, se po vikendu zaposleni počutjo dobro. Tamkajšnji ravnateljje za Delo potrdil, da je huda reakcija na cepljenje s cepivom Astrazenece pri vseh učiteljih čez vikend izzvenela: »Pouk danes poteka normalno, v celotni zasedbi. Dva zaposlena sta sicer v bolniški, ampak to ni povezano s cepljenjem.« V četrtek smo prvi in ekskluzivno poročali, da na velenjski osnovni šoli v petek pouk odpade. Starši so zvečer, v zadnjem trenutku torej, prejeli obvestilo, da šola ne bo zmogla zagotoviti pedagoškega procesa, saj so po besedah ravnatelja učitelji, ki so se prejšnji teden cepili, iz minute v minuto poročali, da imajo hude reakcije po cepljenju. Kar 26 pedagoških delavcev je za petek napovedalo bolniško odsotnost, zato je pouk za vse razrede odpadel.