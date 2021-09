Preobrat na bencinskih servisih, to so naročili zaposlenim

Na bencinskih črpalkah družbe Petrol so danes zgodaj popoldne odpravili blokade s točilnih mest, je za Delo potrdil, direktor Korporativnega komuniciranja. A pozor, pogoj PCT je še vedno obvezen in ga v primeru vstopa v prodajalne bencinskh servisov tudi preverjajo.V dopoldanskih urah so namreč izvajanje pregleda izpolnjevanja pogoja PCT pri strankah preverjali pred točenjem goriva in pred vstopom v prodajalno. Točenje goriva je bilo na vsakem točilnem mestu tehnično onemogočeno pred potrditvijo izpolnjevanja pogoja PCT. Po poročanju portala Koroške novice so zaposleni popoldne s strani vodstva dobili drugačna navodila, in sicer, da lahko gorivo ponovno točijo vsi.Salkič je dejal še, da računajo na to, da ljudje zdaj že vedo, da ob vstopu v prodajalne na bencinskih črpalkah potrebujejo pogoj PCT. Sicer pa stranke Petrol spodbuja k brezstičnemu plačevanju, saj jim v tem primeru ni potrebno vstopiti v prodajalno.Zaposleni na nekaterih bencinskih servisih so bili dopoldne deležni številnih žaljivih besed, prišlo pa je tudi do incidenta. Kot smo izvedeli, se je ena oseba pripeljala polnit rezervoar, a ji zaposleni, ker ni izpolnjevala PCT-pogoja, niso dovolili točenje goriva. Oseba je zato na točilnem mestu zaklenila avto in odšla. Na OMV so za Slovenske novice pojasnili, da do sedaj na terenu niso imeli izjemnih situaciji, prav tako ni bilo večje gneče. »Gostje so v veliki večini seznanjeni z novimi pogoji in pripravljeni izkazati izpolnjevanje pogoja z ustreznimi potrdili,« pravipredstavnica za odnose z javnostmi