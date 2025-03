Prenovljeni objekti se predstavijo

Lastniki nekaterih objektov, ki so prejeli priznanja Šole prenove za uspešno prenovo, bodo med 13. in 27. marcem predstavili izzive, ki spremljajo prenovo. Vrata bodo odprli tisti, ki so se odločili, da staro, dotrajano, včasih zapuščeno hišo, objekt kulturne dediščine, obnovijo in mu vrnejo življenje.

Pokazali so, da se zavedajo, da staro v sebi nosi vez s tradicijo, predstavlja osebno in našo skupno identiteto, kaže odtise življenja posameznikov, družin in skupnosti. To so lastniki, ki so ohranili enega od objektov kulture dediščine in ga vzorno obnovili. Dneve odprtih vrat organizirajo partnerji Šole prenove – koordinira ga Združenje zgodovinskih mest Slovenije. Potekali bodo v sodelovanju z lastniki objektov in lokalnimi skupnostmi, zato da skupaj z lastniki predstavijo zgodbe obnove objektov kulturne dediščine.

Nekateri med njimi danes pomembno dopolnjujejo turistično ponudbo prenočitve v mestih. Dnevi odprtih vrat bodo potekali na petih lokacijah. To so: Šenkova hiša na Zgornjem Jezerskem 140, in sicer 13. marca ob 10. uri, cerkev Marijinega rojstva v Tišini bo na ogled 14. marca ob 12. uri, hiša Trubarjeva 28 v Ljubljani bo odprta 19. marca ob 12 uri, hiša na Purgi, Sveti Vid 12, Cerknica se bo predstavila 21. marca ob 15. uri, hotel Impressio na Spodnjem trgu 11 v Škofji Loki bo na ogled 27. marca ob 12. uri.

Lastniki bodo predstavili izzive, od najtežje odločitve za obnovo, včasih tudi še prej za nakup, potek obnove ter opisali zadrege in rešitve, ki so spremljale obnovo. Odgovarjali bodo tudi na vprašanja.