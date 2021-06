Prenovljeni hotel na Brdu tudi na bone (FOTO)

»Da je časa malo, se zavedamo tako mi, ki vodimo projekt, kot izvajalec, a sem prepričan, da bodo postorili vse, da bodo zaveze iz pogodbe tudi uresničene. Verjamem, da se bo delalo dan in noč,« je v začetku januarja obljubljal Marjan Hribar, direktor Javnega gospodarskega zavoda Brdo. Samo nekaj dni prej so na razpisu za izvajalca del namreč izbrali koprskega gradbenika Makro 5. Potem pa so vsi skupaj dokazali, da se da tudi pri nas voditi postopek gradnje, kakršna je bila temeljita in zahtevna prenova hotela na Brdu, transparentno in brez zapletov. Končali so v pičlih 130 dneh. ...