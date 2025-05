Prenosi prijav v polnem teku: devetošolci v škripcih zaradi visokih rezultatov NPZ

Odkar so bili 22. aprila objavljeni rezultati Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), mnogi devetošolci preračunavajo, ali imajo dovolj točk za vpis na želeno srednjo šolo. NPZ je letos prvič poleg ocen v zadnji triadi eno od meril za vpis v srednje šole z omejitvijo vpisa.

Kandidati imajo še do jutri do 15. ure čas, da prijavo za vpis v srednjo šolo prenesejo na katero koli drugo srednjo šolo. Na srednjih šolah pričakujejo ogromno klicev, saj je NPZ precej višje postavil marsikoga, ki prejšnja leta na najbolj zaželenih gimnazijah ne bi imel nobenih možnosti. A niso le gimnazije tiste, kjer bo štela vsaka točka in vsak odstotek. Tudi Srednja frizerska šola Ljubljana ima denimo še vedno več kot 100 preveč prijavljenih, tam pa na prvem mestu najdemo kandidatko, ki bi se s svojimi točkami zlahka vpisala tudi na Gimnazijo Bežigrad.

Z esejem iz materinščine se jutri začne splošna matura.

Odločitev za prenos prijave je tako lahko zelo težka. Tudi zato, ker bodo učenci šele junija dobili dokončno število točk, ko bodo znane tudi ocene 9. razreda. Takrat bodo določili dosežke NPZ tistim, ki NPZ opravičeno niso pisali. Njihov dosežek bo mediana dosežkov tistih, ki imajo iz ocen enako število točk.

»Letos zaradi NPZ ne more biti nekih špekulacij in odločitev pol ure pred koncem prenosa prijav kot prejšnja leta, res se morajo sami odločiti,« je dejala ravnateljica Gimnazije Bežigrad dr. Alenka Budihna in dodala, da jih čakata pestra dneva, zlasti ker se jutri z esejem iz materinščine začne tudi splošna matura.