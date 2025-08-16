TURIZEM Z VOZILI

Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno?

Preverite, kje v Sloveniji je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
Fotografija: V javnosti se pogosto pojavlja prepričanje, da je prenočevanje v vozilih zunaj kampov prepovedano, vendar je v Sloveniji v mnogih krajih mogoče legalno prespati v vozilu. FOTO: Shangarey/Getty Images
V javnosti se pogosto pojavlja prepričanje, da je prenočevanje v vozilih zunaj kampov prepovedano, vendar je v Sloveniji v mnogih krajih mogoče legalno prespati v vozilu.

K. Ž, STA
16.08.2025 ob 07:50
K. Ž, STA
16.08.2025 ob 07:50

Turizem z vozili, kot so avtodomi in večji avtomobili, ki omogočajo spanje, se v Sloveniji v zadnjih letih močno širi. Ob tem pa se pogosto pojavlja zmotno prepričanje, da je prenočevanje v vozilih zunaj kampov povsod prepovedano. Resnica je nekoliko drugačna, ugotavljajo na spletnem portalu NE/JA, ki deluje v sklopu Slovenske tiskovne agencije (STA) ter je namenjen preverjanju dejstev in razbijanju mitov o temah, ki so v javnem interesu in prispevajo k obveščenosti javnosti.

Nedovoljeno kampiranje ali t. i. kampiranje na črno v Sloveniji ureja zakon o varstvu javnega reda in miru. Po njem je kampiranje zunaj za to določenega javnega kraja ali brez soglasja lastnika zemljišča kaznivo in se kaznuje z globo.

Policija kampiranje opredeljuje kot postavljanje šotorov, nadstreškov ali drugih struktur za namen prenočevanja. V skladu s tem tolmačenjem prenočevanje v vozilu, kot so avtomobil, avtodom ali kombi, ne šteje za kampiranje, dokler vozilo stoji na urejenem parkirišču in ne uporabljamo dodatne kamping opreme, kot so šotori, senčniki, mize ali žari.

Ključna razlika ni v vrsti vozila, temveč v namenu in okoliščinah uporabe: če gre le za ustavitev in počitek, ne gre za kampiranje. Če pa okoli vozila razpostavimo opremo za kampiranje, je to že nedovoljeno kampiranje. Edini državni predpis, ki izrecno prepoveduje prenočevanje v vozilu, je zakon o Triglavskem narodnem parku. Tam je prepovedano parkiranje motornih vozil, počitniških prikolic ali avtodomov zunaj za to določenih mest.

Edini državni predpis, ki trenutno izrecno prepoveduje prenočevanje v vozilu, je zakon o Triglavskem narodnem parku. FOTO: Pascal Giroux/Getty Images
Edini državni predpis, ki trenutno izrecno prepoveduje prenočevanje v vozilu, je zakon o Triglavskem narodnem parku.

83 evrov znaša globa za nedovoljeno kampiranje.

Označena parkirišča

Klemen Hren, urednik portala avtokampi.si, opozarja, da različni lokalni predpisi vnašajo nepreglednost, kar je še posebej zmedeno za tuje obiskovalce. Pri pripravi novega zakona zato predlaga enotno in pregledno ureditev za celotno državo.

Največ težav se pojavlja poleti na najbolj turističnih destinacijah: Gorenjska, Posočje in Obala. Tam je ponudba kampov sicer dobra, a pogosto premajhna, zato prihaja do kršitev. Po mnenju Hrena je globa 83 evrov prenizka, da bi imela resen odvračilni učinek.

V Ljubljani je parkiranje bivalnih vozil urejeno z odlokom MOL iz leta 2019, ki dovoljuje parkiranje le na posebej označenih parkiriščih (P + R Dolgi most in Stanežiče). Podobno lokalni odloki veljajo tudi na Bledu, kjer je prepovedano postavljanje prikolic, bivalnikov ali šotorov na javnih površinah, in v Bovcu, kjer lahko vozila za začasno bivanje parkirajo le na označenih parkiriščih, največ do 12 ur; daljša namestitev je možna le v kampu ali na postajališču za avtodome Dvor Bovec.

