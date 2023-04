Premzlu najvišje priznanje mesta (FOTO)

V Minoritski cerkvi v Mariboru so slovesno podelili najvišja priznanja na področju kulture in umetnosti, ki jih mesto podeljuje že 37 let. Primož Premzl velja za mariborskega zbiralca zgodovinskih zadev, ki zna tudi povrtati tja, kamor nihče ne zna ali noče. Na vsake toliko odkrije neko novo dejstvo, nov zapis, nov predmet, ki nam je na očeh, a ga ne vidimo oziroma opazimo.

Za Premzla že dlje pravijo, da je ena najvidnejših osebnosti v polju mariborske in slovenske kulture, zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo Glazerjevo nagrado, najvišje priznanje za kulturo v Mestni občini Maribor, prejel prav on.

Njegove besede, poleg solz, pa so bile presenetljive, da bi bilo treba te nagrade podeljevati prej, ko so prejemniki še v formi. Dobitnki Glazerjeve listine za dosežke v zadnjih dveh letih so vizualna umetnica Nika Autor, kipar Marijan Mirt in arhitekt David Mišič.

