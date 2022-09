Premogovnik Velenje odpustil sindikalnega predstavnika, detektiv mu je izročil odpoved

Vodstvo Premogovnika Velenje je predstavniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) Asmirju Bećareviću v ponedeljek vročilo odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

Po navedbah vodstva rudnika je Bećarević kršil navodila svoje osebne zdravnice o ravnanju med bolniškim staležem, so sporočili iz SDRES.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi mu je predal detektiv

Bećarević je bil v petek na zagovoru v postopku redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, ki pa se ga poslovodstvo Premogovnika Velenje ni udeležilo. Že v ponedeljek mu je odpoved pogodbe o zaposlitvi predal detektiv. Detektiva je rudnik najel že poleti, da je Bećarevića med dolgotrajno bolniško odsotnostjo zasledoval ter beležil njegove izhode in gibanje, so izpostavili v sindikatu.

Vodstvo rudnika mu je očitalo opravljanje vsakdanjih aktivnosti, kot je npr. obisk trgovine ali banke, predvsem pa sindikalnih aktivnosti, ki jih je Bećarević v skladu s svojimi zdravstvenimi zmožnostmi vestno opravljal še naprej. Med drugim si je tako prizadeval za pravico do dostojne malice z zbiranjem podpisov na peticiji in dvakrat podal izjavo za javnost v imenu SDRES, so zapisali.

Sindikat: odpoved »kot kazen za vztrajnega, pogumnega sindikalista«

Bećareviću je bila tako vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, po kateri zaposlenemu ne pripada niti odpravnina niti nadomestilo za brezposelnost. V SDRES so prepričani, da je odpoved neutemeljena, krivična in izvedena zgolj »kot kazen za vztrajnega, pogumnega sindikalista, ki je preglasno opozarjal na vse krivice in kršitve pravic, ki so se dogajale in se dogajajo«.

SDRES bo, kot so zapisali, uporabil vsa pravna sredstva, da se popravi nastala krivica in vzpostavi prejšnje stanje. Poslužili se bodo tudi raznih sindikalnih aktivnosti ter odgovorne kazensko preganjali za povzročeno škodo njihovemu predstavniku, sindikatu, pa tudi podjetju, so napovedali.