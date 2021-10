Napačen klik Priljubljena tarča napadalcev so v zadnjih letih predvsem mala in srednja podjetja, ki predstavljajo že skoraj 50 odstotkov vseh žrtev vdorov. Nameščen antivirusni program in vklopljen požarni zid še zdaleč ne rešita vseh težav. Marsikdaj je za uspešen napad dovolj že napačen klik enega od zaposlenih.

Veliko spletnih prevar se začne z le enim napačnim klikom, ki pa ima lahko hude posledice. Številne prevare bi lahko preprečili, če bi si pred vsakim klikom vzeli sekundo za premislek. Premisli, preden klikneš je geslo evropskega meseca kibervarnosti, ki državljane in državljanke EU ozavešča o spletni varnosti. Slovenija bo tudi letos sodelovala pri dejavnostih s programom ozaveščanja Varni na internetu, ki ga koordinira Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT.V sklopu letošnje kampanje so na SI-CERT pripravili brezplačni spletni tečaj o informacijski varnosti za zaposlene Varni v pisarni, do katerega lahko uporabniki že dostopajo na portalu www.varnivpisarni.si.Ves oktober bo po Evropi potekalo na stotine dejavnosti, da bi povečali ozaveščenost o kibernetski varnosti. Namen vseevropske iniciative je obravnavanje varnostnih vprašanj v zvezi z digitalizacijo vsakdanjega življenja, ki so se s pandemijo covida-19 še pomnožila. Kampanja 2021 Premisli, preden klikneš predstavlja dva vidika kibernetske varnosti – kibernetsko varnost doma in ukrepe v primeru kibernetskega incidenta.Tečaj je namenjen predvsem manjšim podjetjem, v katerih sami skrbijo za svoj IT-oddelek ali nimajo jasnega nadzora nad delom zunanjih IT-izvajalcev, zaposleni pa pri svojem delu uporabljajo različne e-bančne in druge plačilne storitve, spletne trgovine ter družabna omrežja.