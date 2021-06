Preminil gradbeni baron

Slovenijo je včeraj obšla novica, da je preminil 82-letni Ivan Zidar, za številne rojake poosebljenje družbe SCT, nemara pa tudi slovenskega gradbeništva. O sebi je dejal: »Sem profesionalni menedžer in nič drugega, in tista stvar, ki jo vodim jaz, ne propade. Mene lahko najamete in bom svoje delo opravil. Lahko vodim 'kupleraj', gradbeno 'firmo' ali kar želite.« V resnici pa je oče treh črk – kot naj bi ga tudi imenovali – ustvaril SCT in ga vodil okoli tri desetletja. Zidarjeva bliskovita kariera se je začela hitro po diplomi leta 1968: šest let pozne...