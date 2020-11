Premikanja ure ne bo konec niti prihodnje leto

Spet smo premaknili kazalce za eno uro nazaj in tako preteklo nedeljo spali dlje. Do kdaj bomo to še počeli, pa je težko napovedati, saj je predlog evropske direktive o opustitvi premikanja ure na poletni oziroma zimski čas v mirovanju.Premikanje kazalcev dvakrat na leto bo ostalo v veljavi najmanj do pomladi 2022, saj po zatrdilih ministrstva za infrastrukturo dogovora med članicami EU lani ni bilo mogoče doseči. Prav tako obravnave direktive o ukinitvi sezonskega premikanja ure nimata v načrtu ne nemško ne portugalsko predsedstvo Evropskemu svetu, pa tudi ne slovensko. Zato do konca 2021. na to temo na tem ministrstvu ne ...